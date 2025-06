Bei Fan-Treffen: Karate-Kid-Star beißt Kollegin den Arm "fast blutig"

Los Angeles/Puyallup - Nach sieben Jahren und sechs erfolgreichen Staffeln ging die "Karate Kid"-Sequel-Serie " Cobra Kai " in diesem Jahr zu Ende. Wenige Monate nach der Premiere der letzten Folgen sorgt ein Star des Franchise' nun für großen Wirbel: Darsteller Martin Kove (79) biss eine Kollegin so heftig, dass diese sogar die Polizei rief!

Alles in Kürze

Martin Kove (79) und Alicia Hannah-Kim standen für mehrere Staffeln gemeinsam für "Cobra Kai" vor der Kamera. © IMAGO / ZUMA Press

Kove spielte sowohl in den originalen "Karate Kid"-Filmen als auch in der Netflix-Serie den Bösewicht John Kreese. Während sein Charakter für seine Hinterlist und Gewaltbereitschaft bekannt war, erfreute sich Kove immer großer Beliebtheit bei den Fans.

Doch das könnte sich nun ändern: Am Rande eines Fan-Treffens auf der Washington State Summer Con in der US-Stadt Puyallup hat der Schauspieler am Wochenende seine Kollegin Alicia Hannah-Kim attackiert!

Wie unter anderem das Promiportal TMZ berichtet, soll der 79-Jährige die "Kim Da-Eun"-Darstellerin - mit der er für insgesamt 14 Folgen von "Cobra Kai" gemeinsam vor der Kamera stand - "angeblich völlig grundlos" am Arm gepackt und so kräftig reingebissen haben, dass sie beinahe geblutet hätte.

Schockiert konfrontierten Hannah-Kim und ihr Mann, der alles mit angesehen hatte, den Kreese-Darsteller. Doch dieser soll zunächst "wutentbrannt, empört und sichtlich verärgert" reagiert und laut der Schauspielerin darauf bestanden haben, "dass er mich aus Spaß gebissen habe."