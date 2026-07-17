Bekannt als Taubenfrau in "Kevin - Allein in New York": Schauspielerin Brenda Fricker gestorben

Dublin (Irland) - Als die schräge Tauben-Lady in "Kevin - Allein in New York" dürfte sie den meisten bekannt sein: Jetzt ist Schauspielerin Brenda Fricker (†81) gestorben.

Oscar-Preisträgerin Brenda Fricker ist im Alter von 81 Jahren gestorben. © Bildmontage: IMAGO / Avalon.red

Ihr Agent Phil Belfield bestätigte am Freitag den Tod der Oscar-Preisträgerin. Sie verstarb im Alter von 81 Jahren.

"Wir werden ihresgleichen nie wiedersehen, und die Welt ist ohne sie um einiges ärmer", heißt es in dem Statement. "Es war mir eine Ehre, sie gekannt, geliebt und mit ihr zusammengearbeitet zu haben, und sie wird immer einen Platz in meinem Herzen und in den Herzen so vieler Film- und Fernsehfans auf der ganzen Welt haben."

Woran die gebürtige Irin gestorben ist, verriet der Agent nicht.

Ihre Rolle in "Mein linker Fuß", der 1989 über die Leinwand flimmerte und ihr den heiß begehrten Goldjungen in der Kategorie Beste Nebendarstellerin verschaffte, ließ sie weltweit bekannt werden. Doch als Taubenfrau an der Seite von Macaulay Culkin (45) in "Kevin - Allein in New York" wurde sie zur Ikone.