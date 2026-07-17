Oliver Kahn muss schon wieder seinen Lappen abgeben: Torwart-Legende viel zu schnell geblitzt

München - Oliver Kahn (57) ist sein Gasfuß mal wieder zum Verhängnis geworden. Der ehemalige Torhüter des FC Bayern muss für mehrere Monate ohne seinen Führerschein auskommen.

Mal wieder hat Oliver Kahn (57) seinen Führerschein abgeben müssen. © Sven Hoppe/dpa

Laut einem "Bild"-Bericht wurde der 57-Jährige mit 171 Kilometern pro Stunde in einer 100er-Zone erwischt.

Die Strafe für diese rasante Fahrt: 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Dem Bericht zufolge soll Kahn seinen Führerschein Anfang Juli abgegeben haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ex-CEO des FC Bayern beim Rasen erwischt wurde. Ein besonders kurioser Fall datiert auf das Jahr 2003 zurück, als Kahn dreimal an einem einzigen Tag geblitzt wurde. Damals war der Lappen laut "Bild" für zwei Monate weg.

Drei Jahre später musste er den Schein erneut für mehrere Monate abgeben.

2009 wurde Kahn mit 63 km/h zu viel in einer 100er-Zone geblitzt, kam damals aber ungeschoren davon: Ein Gutachter erklärte, ein Lichtreflex sei dem Wagen vorausgeeilt und der Blitzer habe diesen gemessen – 2012 wurde das Verfahren eingestellt.