"Unfassbare Unverschämtheit": Hella von Sinnen rechnet knallhart mit Dieter Nuhr ab

Köln - Hella von Sinnen (67) platzt der Kragen! Nach dessen umstrittenen Femizid-Aussagen hat die Komikerin jetzt knallhart mit Kollege Dieter Nuhr (65) abgerechnet.

Komikerin und Schauspielerin Hella von Sinnen (67) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Jedes Jahr werden an die 350 Frauen von ihren Männern ermordet – und er sagt das? Was ist das für eine unfassbare Unverschämtheit von Nuhr?", poltert die Kult-Blondine in einem ausführlichen Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

In der Sendung "Nuhr im Ersten XXL" vom 18. Juni sagte der Kabarettist, dass alle der "300 bis 350" Frauenmorde pro Jahr natürlich zu viele seien.

Die Wahrscheinlichkeit, hierzulande unter den vielen Männern "in einer Beziehung auf einen Frauenmörder zu treffen", tendiere jedoch praktisch gegen null.

"Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erst mal kennenlernt", fügte Nuhr ergänzend noch hinzu.

Von Sinnen sieht in diesen Äußerungen eine klare "Verniedlichung von Femiziden und Verleugnung dieses Frauenhasses".