Das Baby ist da! Neuntes Kind von "DSDS"-Gewinner Menowin wiegt nur 2400 Gramm

Köln - Menowin (38) ist nicht mehr nur fröhlich, sondern überglücklich: Der amtierende " Deutschland sucht den Superstar "-Gewinner ist zum neunten Mal Vater geworden.

Sänger Menowin Fröhlich (38) hat jetzt neun Kinder von drei verschiedenen Frauen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für den Sänger und seine Freundin Ronja ist es das erste gemeinsame Kind. Drei Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, fünf weitere aus seiner Ehe mit Ex-Partnerin Şenay Ak (35).

"Ich bin glücklich, dass sie gesund ist. Wir haben uns schon immer ein gemeinsames Kind gewünscht, und unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen", so Menowin kurz nach der erfolgreichen Entbindung in einem RTL-Interview.

Ergänzend schob der Ex-Knacki, der bei einem seiner jüngeren Aufenthalte hinter Gittern zu Gott gefunden hat, dann noch hinterher: "Für mich ist dieses Kind der letzte Schritt für das komplett neue Leben."

Wie Menowin gegenüber dem Kölner Privatsender weiter mitteilte, sei seine Tochter mit einem überschaubaren Körpergewicht von 2400 Gramm auf die Welt gekommen. Aber das Wichtigste: Mutter und Kind sind wohlauf.