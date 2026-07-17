Das Baby ist da! Neuntes Kind von "DSDS"-Gewinner Menowin wiegt nur 2400 Gramm
Köln - Menowin (38) ist nicht mehr nur fröhlich, sondern überglücklich: Der amtierende "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner ist zum neunten Mal Vater geworden.
Für den Sänger und seine Freundin Ronja ist es das erste gemeinsame Kind. Drei Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, fünf weitere aus seiner Ehe mit Ex-Partnerin Şenay Ak (35).
"Ich bin glücklich, dass sie gesund ist. Wir haben uns schon immer ein gemeinsames Kind gewünscht, und unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen", so Menowin kurz nach der erfolgreichen Entbindung in einem RTL-Interview.
Ergänzend schob der Ex-Knacki, der bei einem seiner jüngeren Aufenthalte hinter Gittern zu Gott gefunden hat, dann noch hinterher: "Für mich ist dieses Kind der letzte Schritt für das komplett neue Leben."
Wie Menowin gegenüber dem Kölner Privatsender weiter mitteilte, sei seine Tochter mit einem überschaubaren Körpergewicht von 2400 Gramm auf die Welt gekommen. Aber das Wichtigste: Mutter und Kind sind wohlauf.
Mavie-Soleyn für Menowin Fröhlich ein absolutes "Wunschbaby"
Schon vor wenigen Wochen hatte der Musiker mit der unverwechselbaren Stimme gegenüber RTL kein Hehl daraus gemacht, wie sehr er sich auf seinen neunten Nachwuchs freut, und von einem absoluten "Wunschbaby" gesprochen.
Dass er und Ronja ein Mädchen erwarten würden, hatte der gebürtige Münchener dabei ebenfalls ausgeplaudert. In dem Gespräch sagte er damals: "Sie soll Mavie-Soleyn heißen und wird im August dann das Licht der Welt erblicken."
Ganz so lange wollte die Kleine aber offenbar nicht warten, um ihre Eltern endlich kennenzulernen. Die verfrühte Niederkunft erklärt natürlich auch das geringe Gewicht. Offizieller Geburtstag von Mavie-Soleyn ist der 16. Juli 2026.
Menowin trat 2005 zum ersten Mal vor Jury-Boss Dieter Bohlen (72), schied damals aber bereits früh aus. 2010 nahm er erneut bei "DSDS" teil und kam bis ins Finale, wo er überraschend nur Zweiter wurde. In diesem Jahr erhielt er seine dritte Chance - und gewann.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa