Bekannt aus "Buffy" und "Ted Lasso": Schauspieler Anthony Head ist tot

London (Großbritannien) - Schauspieler Anthony Head, der unter anderem durch seine Rolle in der Horrorserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" (1997-2003) einem breiten Publikum bekannt wurde, ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Anthony Head (†72) soll friedlich eingeschlafen sein. © Pa/PA Wire/dpa

Das bestätigten seine Töchter, die Schauspielerinnen Emily (37) und Daisy Head (35), am Freitagabend der Nachrichtenagentur Press Association. Demnach sei der Brite bereits am 1. Juni an den Folgen einer schweren Lungenentzündung verstorben.

"Unsere Trauer ist viel größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat. Aber wir wissen, dass sein Vermächtnis weiterleben wird - in den Shows, an denen er mitgewirkt hat, und in den Zuschauern, die sie lieben", heißt es in dem emotionalen Statement.

"Wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir ihn weiterhin bei dem sehen können, was er liebte - auch wenn er nicht mehr unter uns ist."

Head erlangte in den 1980er-Jahren in Großbritannien erstmals Bekanntheit als Gesicht der Nescafé-Kaffeewerbung im TV.

Den Durchbruch seiner Schauspielkarriere schaffte er mit seiner Hauptrolle als Bibliothekar Rupert Giles in der US-amerikanischen Kultserie "Buffy", die von 1997 bis 2003 lief.