Bekannt aus "Buffy" und "Ted Lasso": Schauspieler Anthony Head ist tot
London (Großbritannien) - Schauspieler Anthony Head, der unter anderem durch seine Rolle in der Horrorserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" (1997-2003) einem breiten Publikum bekannt wurde, ist im Alter von 72 Jahren gestorben.
Das bestätigten seine Töchter, die Schauspielerinnen Emily (37) und Daisy Head (35), am Freitagabend der Nachrichtenagentur Press Association. Demnach sei der Brite bereits am 1. Juni an den Folgen einer schweren Lungenentzündung verstorben.
"Unsere Trauer ist viel größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat. Aber wir wissen, dass sein Vermächtnis weiterleben wird - in den Shows, an denen er mitgewirkt hat, und in den Zuschauern, die sie lieben", heißt es in dem emotionalen Statement.
"Wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir ihn weiterhin bei dem sehen können, was er liebte - auch wenn er nicht mehr unter uns ist."
Head erlangte in den 1980er-Jahren in Großbritannien erstmals Bekanntheit als Gesicht der Nescafé-Kaffeewerbung im TV.
Den Durchbruch seiner Schauspielkarriere schaffte er mit seiner Hauptrolle als Bibliothekar Rupert Giles in der US-amerikanischen Kultserie "Buffy", die von 1997 bis 2003 lief.
Anthony Head war nicht nur Schauspieler
Danach trat Head in kleineren Rollen, unter anderem als Premierminister in der Sketch-Show "Little Britain" (2003) und als König Uther Pendragon in der Fantasyserie "Merlin - Die neuen Abenteuer" (2008) auf. Weitere Auftritte hatte Head in "Die eiserne Lady" (2011), "Persuasion" (2007), "The Inbetweeners Movie" (2011) und "Manchild" (2007).
Zuletzt war der Schauspieler in der Drama-Serie "Ted Lasso" (2020) als ehemaliger Besitzer des Richmond FC, Rupert Mannion, und in der zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie "Bridgerton" (2020) als Lord Sheffield zu sehen.
Head war nicht nur schauspielerisch aktiv, sondern auch gesanglich. In seinem Leben hat er zwei Alben veröffentlicht, darunter "Staring at the Sun" (2024) mit Musiker George Sarah.
Auch für Musicals wie "The Rocky Horror Show" stand das Multitalent auf der Bühne.
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