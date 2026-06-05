Proteste gegen Dua Lipas Luxus-Hochzeit eskalieren: "Unsere Stadt kann man nicht mieten"
Palermo (Italien) - Die prunkvolle Millionen-Hochzeit von Weltstar Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) verwandelt das idyllische Palermo in eine absolute Hochsicherheitszone. Weil für die dreitägige Megaparty ganze Straßen und historische Plätze radikal abgeriegelt wurden, platzt den Einheimischen jetzt der Kragen.
Eigentlich sollte es das romantischste Wochenende ihres Lebens werden: Nach der heimlichen standesamtlichen Trauung in London jettete die albanisch-britische Chart-Stürmerin im Privatjet nach Italien, um die Korken so richtig knallen zu lassen.
Satte 1,5 Millionen Euro lassen sich die Sängerin und ihr frischgebackener Ehemann das dreitägige Luxus-Spektakel kosten. Doch wie The Sun berichtet, herrscht in Palermo jetzt offener Krieg zwischen den Einheimischen und dem Liebespaar.
Für die rund 200 geladenen VIP-Gäste wurde die geschichtsträchtige Metropole kurzerhand lahmgelegt. Die lokale Polizei errichtete gemeinsam mit privaten Sicherheitsdiensten einen regelrechten "Ring aus Stahl", um neugierige Blicke abzuschirmen.
Die Sizilianer lassen sich das nicht bieten
Besonders dreist: Um den Riesen-Trubel geheim zu halten, tarnten die Behörden die Straßensperrungen vorab ganz offiziell als harmlose "Demonstrations-Produktion". Zudem wurden Anwohner gezwungen, strikte Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterschreiben.
Das war zu viel für die stolzen Sizilianer! Wie mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen, pflasterten wütende Bürger die Absperrungen mit Protest-Plakaten zu.
Die Botschaften sind klar: "Palermo ist nicht zu vermieten!", "Palermo ist nichts für Reiche!" und "Unser historischer Platz ist nicht euer Wohnzimmer!".
Zwar rückten sofort Zivilpolizisten an, um die wütenden Plakate hastig von den Wänden zu reißen, doch die Rebellen schlugen eiskalt zurück. In der Nacht sprühten sie die Slogans einfach als knallrote Graffiti an die Hauswände. Sogar ein berühmtes, historisches Denkmal wurde im Zuge des Chaos mit wüsten Beschimpfungen besudelt.
Die genervten Italiener fordern im Netz bereits lautstark eine Entschädigung. Ihr Vorschlag: Wenn Dua Lipa schon die ganze Stadt blockiert, soll sie gefälligst ein Gratis-Konzert am Strand für alle schmeißen!
Titelfoto: Bildmontage: ALESSANDRO FUCARINI / AFP /