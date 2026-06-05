05.06.2026 18:35 Proteste gegen Dua Lipas Luxus-Hochzeit eskalieren: "Unsere Stadt kann man nicht mieten"

Ein ganzes Wochenende will Dua Lipa ihre Hochzeit in Palermo feiern. Für sie wird sogar die halbe Stadt abgesperrt. Doch das gefällt den Sizilianern gar nicht.

Von Benjamin Schön

Palermo (Italien) - Die prunkvolle Millionen-Hochzeit von Weltstar Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) verwandelt das idyllische Palermo in eine absolute Hochsicherheitszone. Weil für die dreitägige Megaparty ganze Straßen und historische Plätze radikal abgeriegelt wurden, platzt den Einheimischen jetzt der Kragen.

Rund um den Prachtbau "Palazzo Gangi" sperrt die Polizei alles ab. © Alessandro FUCARINI / AFP Eigentlich sollte es das romantischste Wochenende ihres Lebens werden: Nach der heimlichen standesamtlichen Trauung in London jettete die albanisch-britische Chart-Stürmerin im Privatjet nach Italien, um die Korken so richtig knallen zu lassen. Satte 1,5 Millionen Euro lassen sich die Sängerin und ihr frischgebackener Ehemann das dreitägige Luxus-Spektakel kosten. Doch wie The Sun berichtet, herrscht in Palermo jetzt offener Krieg zwischen den Einheimischen und dem Liebespaar. Für die rund 200 geladenen VIP-Gäste wurde die geschichtsträchtige Metropole kurzerhand lahmgelegt. Die lokale Polizei errichtete gemeinsam mit privaten Sicherheitsdiensten einen regelrechten "Ring aus Stahl", um neugierige Blicke abzuschirmen.

Die Sizilianer lassen sich das nicht bieten