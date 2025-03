Bekannt aus "Der letzte Zeuge": Bundesverdienst-Kreuz für TV-Gerichtsmedizinerin

Schauspielerin Gesine Cukrowski (56) setzte sich in verschiedenen Projekten für Frauen ein. © Jens Kalaene/dpa

Gewürdigt wird damit ihr Einsatz für Frauen und Mädchen. Sie engagiere sich etwa in der Stiftung "Findelbaby - Mütter in Not" und kämpfe gegen die Tabuisierung der Menstruation in Uganda, sagte die Berliner Staatssekretärin für Arbeit und Gleichstellung, Micha Klapp (44).

Die 1999 in Hamburg gegründete Stiftung "Findelbaby" betreut Frauen, die anonym entbinden wollen. Cukrowski, Mutter zweier Töchter, übernahm den Vorstandsvorsitz des Projekts.