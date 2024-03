Bekannt durch "Hungry Eyes" und "All by Myself": Sänger Eric Carmen gestorben

Weitere großartige Songs von Eric Carmen waren "Go All the Way", "Love Is All That Matters", "I'm Through With Love", "It Hurts Too Much" und "The Way We Used to Be".

Zusätzlich zu den vier Alben, die Eric als Leadsänger der "Raspberries" herausbrachte, veröffentlichte er sechs Studioalben als Solokünstler. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.