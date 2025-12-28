Bekannte deutsche Reise-Influencerin wieder Single: Er widerspricht ihrem Statement
Hawaii - Ärger im (Urlaubs-)Paradies: Eine der erfolgreichsten deutschen Bloggerinnen "Pilotmadeleine" (41) ist wieder Single. Doch was nach außen hin wie die perfekte Ehe wirkte, könnte hinter den Kulissen alles andere als rosig ausgesehen haben.
1,5 Millionen Follower hat die Deutsche allein auf Instagram, ist dort vor allem durch ihre Reisebilder und Urlaubsvideos bekannt. Erst im Sommer des vergangenen Jahres heiratete sie "capitano.maurice" (34) - ebenfalls Influencer mit knapp 450.000 Followern.
Auf Instagram schrieb der Leutnant kurz und knapp, dass er sich von seiner Frau getrennt habe. Weitere Details wollte er nicht nennen.
Sie meldete sich nur kurze Zeit später ebenfalls zu Wort und schrieb: "Einen Tag vor Weihnachten beendete mein Mann unsere Ehe per WhatsApp ohne wirkliche Erklärung und ohne persönlich darüber sprechen zu wollen."
Maurice allerdings widerspricht dem Ganzen, kommentiert ein TikTok-Video mit: "Die Behauptung, ich hätte meine Ehe kurz vor Weihnachten per WhatsApp beendet, ist falsch. Die Trennung erfolgte bereits am 15.12. und nicht über WhatsApp."
Droht jetzt ein Rosenkrieg?
Und auch seine Schwester erhebt starke Vorwürfe gegen die erfolgreiche Influencerin, spricht von einer "nicht verzeihbaren, wiederholten Grenzüberschreitung in der Ehe".
Bis zuletzt wirkte auf Instagram alles nach einer Traum-Ehe. Immer wieder teilte das Paar, das im September 2024 pompös am Comer See heiratete, Bilder und Videos. Anfang Dezember waren sie, gemeinsam mit ihrem Kind aus einer früheren Beziehung, in Wien.
Unter den Beiträgen findet man immer wieder den Hashtag #couplegoals. Doch laut Maurice' Schwester hätten die Follower keine Ahnung, "wie dreckig das hinter der Fassade abläuft", kommentierte sie ebenfalls das TikTok-Video.
Während er bereits alle Beiträge mit seiner Ex gelöscht hat, sind die Liebespostings bei ihr (Stand Sonntagabend) noch drin.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/pilotmadeleine (2)