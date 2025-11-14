Bekannter Filmemacher Hark Bohm im Alter von 86 Jahren verstorben

Hamburg - Hark Bohm, einer der profiliertesten und engagiertesten deutschen Filmemacher, ist tot. Der Regisseur, Autor, Produzent, Schauspieler und Hochschulprofessor starb am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie. Das sagte seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur.

Der Hamburger Regisseur und Autor Hark Bohm ist im Alter von 86 Jahren verstorben. © Ulrich Perrey/dpa

Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie "Nordsee ist Mordsee" (1976), "Moritz, lieber Moritz" (1978) sowie "Yasemin" (1988), wofür er den Bundesfilmpreis in Gold erhalten hat, schrieb Bohm Kinogeschichte. Mit seinem Schüler Fatih Akin - heute selbst ein Erfolgsregisseur - verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger.

2025 machte der zuletzt zurückgezogen lebende Künstler noch einmal Furore, als Akins Film "Amrum", der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fußt, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere feierte - abermals mit Hollywoodstar Kruger im Cast.

Bohm kam als Sohn eines Obersenatsrats und Nachfahr von Bauern und Kapitänen am 18. Mai 1939 in Hamburg zur Welt. Er hinterlässt auch filmpolitisch starke Spuren.

So initiierte der linksliberale Jurist 1971 in München den "Filmverlag der Autoren" mit. Zudem war er Mitbegründer des Hamburger Filmbüros sowie des Filmfests Hamburg (beides 1979). 1992 lancierte Bohm mit Theatermann Jürgen Flimm das Filmstudium an der Universität Hamburg.