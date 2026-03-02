Von der Lausitz zum Ballermann! Sänger jagt Welt-Rekord und läuft 46 Marathons in 50 Tagen

Cottbus - Wie bekloppt muss man sein? Popsänger Alexander Knappe (41, "Weil ich wieder zu Hause bin") will in 50 Tagen 46 Marathons laufen. Die Motivation dahinter: den Weltrekord knacken und nebenbei Spenden für den guten Zweck sammeln.

Neben den täglichen 42,195 Kilometern will Alexander Knappe (41) jeden Tag eine Person am Start und Ziel schultern. Als Erster war Energie-Maskottchen "Lauzi" dran. © Julius Frick/dpa

Los ging's am Samstag in Knappes "Wohnzimmer", dem Cottbuser LEAG Energie Stadion.

Dort ist Knappe so etwas wie ein Volksheld, schrieb in schweren Zeiten für den Klub einen Song ("Wir kommen auch morgen noch wieder"), der bis heute für viele Fans als inoffizielle Hymne gilt und vor jeder Partie gespielt wird.

Jetzt ist Knappe, der früher in der Jugend von Energie Cottbus spielte, als Läufer gefragt. Jeden Tag will er 42,195 Kilometer schrubben und damit von der Lausitz bis zum Ballermann laufen.

Als wäre dies nicht anstrengend genug, wird der frischgebackene Familienvater auf jeder Strecke der "Huckepack Tour" eine Person 500 Meter am Start und am Ziel Huckepack schultern.

Am Samstag war vor dem Anpfiff des Drittliga-Topspiels von Energie gegen Verl (0:0) das Cottbuser Maskottchen dran. Beherzt hievte Knappe "Lauzi" auf die Schultern und startete den Weltrekord-Versuch.