Von der Lausitz zum Ballermann! Sänger jagt Welt-Rekord und läuft 46 Marathons in 50 Tagen
Cottbus - Wie bekloppt muss man sein? Popsänger Alexander Knappe (41, "Weil ich wieder zu Hause bin") will in 50 Tagen 46 Marathons laufen. Die Motivation dahinter: den Weltrekord knacken und nebenbei Spenden für den guten Zweck sammeln.
Los ging's am Samstag in Knappes "Wohnzimmer", dem Cottbuser LEAG Energie Stadion.
Dort ist Knappe so etwas wie ein Volksheld, schrieb in schweren Zeiten für den Klub einen Song ("Wir kommen auch morgen noch wieder"), der bis heute für viele Fans als inoffizielle Hymne gilt und vor jeder Partie gespielt wird.
Jetzt ist Knappe, der früher in der Jugend von Energie Cottbus spielte, als Läufer gefragt. Jeden Tag will er 42,195 Kilometer schrubben und damit von der Lausitz bis zum Ballermann laufen.
Als wäre dies nicht anstrengend genug, wird der frischgebackene Familienvater auf jeder Strecke der "Huckepack Tour" eine Person 500 Meter am Start und am Ziel Huckepack schultern.
Am Samstag war vor dem Anpfiff des Drittliga-Topspiels von Energie gegen Verl (0:0) das Cottbuser Maskottchen dran. Beherzt hievte Knappe "Lauzi" auf die Schultern und startete den Weltrekord-Versuch.
Alexander Knappe läuft tagsüber und gibt abends Wohnzimmer-Konzerte für den guten Zweck
Ob er diesen Wahnsinn 46-mal bewältigen kann? Knappe, der nach eigenen Angaben gut im Training steht, sagte vor dem Start: "Der Weg wird die Hölle. Das Ziel ist der Ballermann."
Nach den ersten zwei Etappen hat er noch 2071 Kilometer vor sich, läuft am Montag von Elsterwerda (Brandenburg) nach Meißen (Sachsen).
Sein Team begleitet die Aktion mit einem Truck und live via Twitch und Instagram. Immer an seiner Seite ist Ballermann-Star Timo Feiert (von den Zipfelbuben, "Olivia"), der gemütlich mit einem Bollerwagen voller Bier neben ihm herfährt.
Und nach der täglichen Laufeinheit? Wie Knappe auf Instagram zeigt, bekommt er am zweiten Abend eine wohlverdiente Massage, will aber auch Wohnzimmer-Konzerte geben und damit Geld für die Charity-Aktion "Ein Herz für Kinder" sammeln.
Nur viermal gönnt sich das Multitalent einen Ruhetag, um am 18. April sein Ziel erreicht zu haben: Mallorca, wo an jenem Tag die Ballermann-Saison startet und Knappe seinen Song "Huckepack" zum ersten Mal live präsentieren wird.
