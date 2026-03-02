Janine Kunze packt über Gespräch mit Dschungelcamp-Star aus: "Froh, dass es vorbei ist!"
Köln - Sehen wir Janine Kunze (51) bald im Dschungelcamp? Die Blondine ist nicht nur mit Ex-Kandidatin Mirja du Mont (50) befreundet, sondern auch ein Edel-Fan des Formats.
Im Interview mit "Die neue Frau" am Rande einer Schokoparty wurde die 51-jährige Moderatorin jetzt zu einer möglichen Teilnahme in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" befragt. Ihre Antwort fiel mehr als eindeutig aus: "Nein!"
Zur Begründung erklärte die ehemalige "Hausmeister Krause"-Schauspielerin: "Es ist eine Herausforderung, der ich nicht gewachsen bin." Darüber habe sie auch mit Mirja gesprochen, nachdem diese die Show vor wenigen Wochen an Tag zehn als dritte Camperin verlassen hatte.
"Wir haben telefoniert, und sie ist auch froh, dass es vorbei ist. Sie sagte, es ist wirklich hart, das unterschätzt man total", so Kunze. Aber natürlich habe sie auch diesmal wieder täglich mitgefiebert und das Treiben am Lagerfeuer genau verfolgt.
Anschließend lüftete die Dreifach-Mama noch ein kleines Geheimnis. Sie gestand: "Ich bin der größte Fan davon. Ich bin auch zur ersten und zweiten Staffel angefragt worden." Aber auch vor 20 Jahren sei eine Teilnahme für sie schon nie infragegekommen.
Janine Kunze gewann bereits zweimal "Das große Promibacken"
"Dann habe ich ganz klar gesagt: Nein, es gibt einfach Sachen, die kannst du moderieren, aber nicht mitmachen. Aber ich liebe es, das muss ich zugeben", so die Schauspielerin. Und wie sieht es alternativ mit "Promi Big Brother" aus?
Auch dieser Show erteilt die rheinische Frohnatur eine klare Absage: "Ich glaube, mich möchte dort auch keiner sehen. Ich bin Mutter von drei Kindern, und die sind auch in dem Alter, die fänden das nicht so cool", rechtfertigte Kunze ihre rigorose Haltung.
Einzig und allein bei "Das große Promibacken" habe sie bisher zugesagt - und das gleich zweimal. Tatsächlich ging sie aus jeder ihrer Teilnahmen als Gewinnerin hervor. Ihr konditorisches Talent hat die 51-Jährige also eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Abschließend hielt Kunze aber noch einmal klipp und klar fest, dass sie sich über jede TV-Anfrage freue. Doch obwohl sie Reality als Zuschauerin über alles liebe, sehe sie sich in diesem Bereich "aber nicht vor der Kamera".
Titelfoto: Instagram/janinekunzeofficial (Screenshot)