Janine Kunze packt über Gespräch mit Dschungelcamp-Star aus: "Froh, dass es vorbei ist!"

Köln - Sehen wir Janine Kunze (51) bald im Dschungelcamp ? Die Blondine ist nicht nur mit Ex-Kandidatin Mirja du Mont (50) befreundet, sondern auch ein Edel-Fan des Formats.

Janine Kunze (51) sieht sich selbst nicht als Teilnehmerin in irgendwelchen Trash-TV-Formaten. © Instagram/janinekunzeofficial (Screenshot)

Im Interview mit "Die neue Frau" am Rande einer Schokoparty wurde die 51-jährige Moderatorin jetzt zu einer möglichen Teilnahme in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" befragt. Ihre Antwort fiel mehr als eindeutig aus: "Nein!"

Zur Begründung erklärte die ehemalige "Hausmeister Krause"-Schauspielerin: "Es ist eine Herausforderung, der ich nicht gewachsen bin." Darüber habe sie auch mit Mirja gesprochen, nachdem diese die Show vor wenigen Wochen an Tag zehn als dritte Camperin verlassen hatte.

"Wir haben telefoniert, und sie ist auch froh, dass es vorbei ist. Sie sagte, es ist wirklich hart, das unterschätzt man total", so Kunze. Aber natürlich habe sie auch diesmal wieder täglich mitgefiebert und das Treiben am Lagerfeuer genau verfolgt.

Anschließend lüftete die Dreifach-Mama noch ein kleines Geheimnis. Sie gestand: "Ich bin der größte Fan davon. Ich bin auch zur ersten und zweiten Staffel angefragt worden." Aber auch vor 20 Jahren sei eine Teilnahme für sie schon nie infragegekommen.