Bella Thorne schießt gegen Pop-Star: "Nur, weil ich nicht mit ihm ins Bett wollte!"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - "Shake It Off"-Schauspielerin Bella Thorne (27) ist stinksauer. Der Grund: ihre Ex-Flamme Charlie Puth (33, "We Don't Talk Anymore").

Bella Thorne (27) wurde im Dezember 2016 ab und an mit Charlie Puth (33) gesehen. Eine Zeit, die sie mittlerweile zu bereuen scheint. © VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einem Instagram-Beitrag einer Promi-News-Seite, in dem geteilt wurde, dass "Little Mix"-Star Jade Thirlwall (32) niemals mit Puth zusammen arbeiten würde, konnte es sich Thorne einfach nicht nehmen lassen. Kurzerhand kommentierte sie darunter und schoss gegen den Künstler.

"Ja, ich meine... er hat der gesamten Welt Lügen über mich erzählt und hat eine Hasstirade über mich einbrechen lassen", schrieb sie genervt unter das Posting.

Der Grund für die angeblichen Falschaussagen des 33-Jährigen: Die junge Schauspielerin hatte eigenen Angaben zufolge einfach nur nicht mit ihm ins Bett hüpfen wollen.

Thorne und Puth wurden im Dezember 2016 ab und an miteinander gesehen, wirkten dabei sehr vertraut. Nur wenige Wochen später, wandte sich Puth wütend an seine Follower auf X - und beschuldigte Throne, mehrere Beziehungen gleichzeitig geführt zu haben.

"Ich kann nicht glauben, was ich hier lesen muss", hatte er damals geschrieben, wie PageSix berichtete. "Niemand sollte derart im Herzen verletzt werden, und ich will damit nichts zu tun haben."