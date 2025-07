Chris Tall bricht sein Schweigen: Comedian mit eindringlicher Bitte an seine Fans

Alles in Kürze

Zwar habe er selbst schon ähnliche Situationen gepostet und könne daher verstehen, dass viele Fans solche besonderen Augenblicke festhalten wollen. Doch für ihn sei es am schönsten, wenn solche Momente sich organisch aus der Show heraus ergeben – und nicht plötzlich mitten in einer Nummer.

"Ich liebe es wirklich, euch zum Lachen zu bringen – das ist mein Job und meine größte Freude", beginnt er den Text zu seinem Post. Doch dann wird er deutlich: Solche spontanen Fotoanfragen mitten in der Show reißen ihn aus dem Moment – und nicht nur ihn.

Chris hat sich mit einem offenen Statement auf Instagram an sein Publikum gewandt – und spricht darin ein Thema an, das ihm offenbar schon länger auf der Seele liegt.

Im Jahr 2013 gewann Chris Tall den RTL Comedy Grand Prix und wurde dadurch landesweit bekannt. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wichtig ist ihm dabei vor allem, eines klarzustellen: Seine Kritik richtet sich ausdrücklich nicht an Mia. Ein aktuelles Video, das Chris zu seinem Text teilt, zeigt nämlich ein junges Mädchen. Es ist zu sehen, wie die kleine Mia während der Show ganz gebannt im Publikum wartet, während sie ein Shirt mit der Aufschrift "Können wir bitte ein Foto machen" trägt.

Der 34-Jährige nimmt das Mädchen wahr, spricht sie darauf an und holt sie kurzerhand auf die Bühne, um ihren Wunsch zu erfüllen. Das Mädchen sei Chris in bester Erinnerung geblieben. Dennoch nimmt er den Video-Ausschnitt als Anlass, sich mit seiner Bitte an seine Fans zu richten.

Zum Schluss zeigt sich Chris versöhnlich und betont noch einmal, wie sehr er sich auf die nächsten Auftritte freue.

Gleichzeitig hofft er auf Verständnis für seine Sichtweise. Sein Appell: die Show genießen und die Kameras im entscheidenden Moment einfach mal stecken lassen.