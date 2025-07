"Rave the Planet"- Legende Dr. Motte kämpft für den Techno-Feiertag

Berlin - Dr. Motte ist der Gründer von "Rave The Planet" und die treibende Kraft hinter der gleichnamigen Organisation. Am Samstag zelebriert Berlin die Parade bereits zum vierten Mal. TAG24 traf den DJ vorab zum Interview.

Dr. Motte, mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh (65), ist seit den frühen 1980er Jahren als DJ aktiv. © Matthias Fischer/FISCHERPRESS

TAG24: Am 12. Juli findet wieder "Rave the Planet" statt. Warum an diesem Datum?

Dr. Motte: Es ist das Traditionsdatum der "Love Parade" gewesen. Immer am zweiten Samstag im Juli. Und daran schließen wir auch an. Wir demonstrieren ja auch in Berlin dafür, dass wir das als Feiertag kriegen.

Wir haben jetzt mit "Rave the Planet" auch das immaterielle Kulturerbe für Techno-Kultur in Berlin hinbekommen. Und es wäre ja schön, wenn wir nach so langer Zeit vielleicht auch einen Feiertag kriegen. Das würde das Gefühl nochmal verstärken und in der Allgemeinheit eine Anerkennung finden.

TAG24: Wer denkt sich das jährliche Motto aus?

Dr. Motte: Das machen wir als Team. Da kann jeder seine Vorschläge einsenden. Anschließend werden diese aufgeschrieben und wir reden über die einzelnen Themen. So kommt eins zum anderen.

TAG24: Gibt es dieses Jahr Erneuerungen und welche DJs/Gäste kommen nach Berlin?

Dr. Motte: Es ist natürlich so, dass wir unseren eigenen Wagen haben. Da haben wir ein Line-up und eigene Floats, das wird alles auf Social Media gepostet. Zudem gucken wir uns alle Künstler ganz genau an. Wir wollen natürlich auch keine Leute dabei haben, die unseren Code of Contact nicht erfüllen. Das dürfen also keine Leute sein, die unsere Ziele oder unsere Vorstellungen nicht vertreten. Also die Besucher dürfen gespannt sein.

TAG24: Was war für Sie persönlich der schönste oder prägendste Love-Parade-Moment?

Dr. Motte: Da ist eine ganze Menge dabei. Also die erste Parade war natürlich Wahnsinn, weil es große Euphorie und das erste Mal war. Man war blauäugig, hat einfach eine Demo angemeldet und tanzte den Ku'damm rauf und runter. Das war natürlich Gänsehaut pur. Das ist bei vielen auch tief hängen geblieben.

Und ich kann mich daran erinnern, als wir, ich glaube, es war 98 oder 99, 1,2 Millionen Leute auf der "Love Parade" waren. Da hatten wir um die Siegessäule zwei DJ-Türme. Da war auch Kai Cox dabei. Überall, wo man hingeschaut hat, war alles voller Menschen, alle am Ausrasten.