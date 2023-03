Ben Affleck verrät: Darum ist er mit Matt Damon, Bradley Cooper und Co. in einem "geheimen" Gruppenchat

Los Angeles - Auch in Hollywood gibt es ganz normale Gruppenchats, in denen sich die Schauspiel-Elite über alltägliche Dinge austauscht. Meistens ist der Inhalt dieser Chats allerdings streng vertraulich. Doch nun plauderte Ex-"Batman"-Darsteller Ben Affleck (50) ein wenig aus dem Nähkästchen.

Ben Affleck (50, r.), Matt Damon (52, l.), Bradley Cooper (48, 2.v.l.) und Jason Bateman (54) sind in einem Gruppenchat. © Fotomontage: dpa/ZUMA Press Wire, dpa/Evan Agostini, dpa/Chris Pizzello

Denn auch der 50-Jährige ist Teil mindestens einer dieser "geheimen" Hollywood-Chats. Wie er jüngst gegenüber dem Hollywood Reporter verriet, ist er unter anderem mit Matt Damon (52), Bradley Cooper (48) und Jason Bateman (54) in einer Gruppe.

Ein Name größer als der nächste! Und was machen die Topstars der Branche in so einem Chat - über künftige Projekte schreiben und sich über ihre Arbeit austauschen? Weit gefehlt.

Wie Affleck verriet, sind sie alle in der Gruppe, um über das beliebte Online-Rätselspiel "Wordle" zu chatten. "Ich wurde eingeladen, mich einer coolen kleinen Promi-Wordle-Gruppe [...] anzuschließen", berichtete Affleck, der bald mit Bateman und Damon im Sport-Drama "Air" zu sehen sein wird.

"Früher habe ich morgens zwanghaft Kreuzworträtsel gelöst und denke, dass ich gut in Wortspielen bin. Und seien wir ehrlich, gegen Schauspieler anzutreten, das ist keine hohe Messlatte", führte der Ehemann von Jennifer Lopez (53) aus.