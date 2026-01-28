Benutzten Tampon auf Angestellte geworfen: Biebers Schwägerin droht Gefängnis
Savannah (Georgia/USA) - Justin Biebers Schwägerin, Alaia Baldwin Aronow (33), geriet bereits im Februar 2024 ins Visier der Ermittler, nachdem eine Partynacht eskaliert war. Nun, fast zwei Jahre später, steht ihr Gerichtsprozess bevor. Und der 33-Jährigen droht sogar bis zu einem Jahr Gefängnis!
Am Montag wurden ganze vier Anklagen gegen die Schwester von Supermodel Hailey Bieber (29) erhoben – darunter Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Dies berichtete das Promi-Portal US Weekly in Bezug auf vorliegende Gerichtsdokumente.
Der Grund: Die junge Frau soll in einer Bar ausgerastet sein, nachdem sie einer Mitarbeitertoilette verwiesen wurde.
Demnach habe sie eine Angestellte mit einem benutzten Tampon abgeworfen, bevor sie zwei Türsteher attackierte. Dabei riss sie einem der beiden einige Haare aus, dem anderen trat sie zwischen die Beine.
Sollte Aronow schuldig gesprochen werden, droht ihr nun bis zu einem Jahr Gefängnis. Ihre Verhandlung ist für den 23. April angesetzt.
Alaia Baldwin Aronow leugnet ihre Taten - Überwachungskamera zeigt ein anderes Bild
Das US-Model hatte zunächst noch geleugnet, sich unbefugt auf der Toilette aufgehalten zu haben. Auch habe man sie unter Gewalt aus dem Club entfernt. Ein Tampon sei eignen Angaben zufolge niemals geflogen.
Zumindest die letzte Aussage nahm die älteste Tochter von Hollywood-Star Stephen Baldwin (59, "Die üblichen Verdächtigen") schließlich zurück und zeigte sich geständig.
Was die Attacken auf die Sicherheitsmänner angeht, beharrt sie jedoch weiterhin auf ihre Unschuld. Demnach habe sie sich lediglich selbst verteidigt.
Das Problem an der Sache: Die Aufnahmen einer Überwachungskamera der Bar zeigen ein anderes Bild. Darauf ist deutlich zu sehen, wie die junge Frau durchdreht.
Nun ist es die Aufgabe eines Richters und der Geschworenen, sich ein Bild von der Situation zu machen.
Titelfoto: Bildmontage: Chatham County Jail, PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP