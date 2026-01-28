Benutzten Tampon auf Angestellte geworfen: Biebers Schwägerin droht Gefängnis

Savannah (Georgia/USA) - Justin Biebers Schwägerin, Alaia Baldwin Aronow (33), geriet bereits im Februar 2024 ins Visier der Ermittler, nachdem eine Partynacht eskaliert war . Nun, fast zwei Jahre später, steht ihr Gerichtsprozess bevor. Und der 33-Jährigen droht sogar bis zu einem Jahr Gefängnis!

Alaia Baldwin Aronow (33) könnte schon bald ins Gefängnis wandern. © Chatham County Jail

Am Montag wurden ganze vier Anklagen gegen die Schwester von Supermodel Hailey Bieber (29) erhoben – darunter Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Dies berichtete das Promi-Portal US Weekly in Bezug auf vorliegende Gerichtsdokumente.

Der Grund: Die junge Frau soll in einer Bar ausgerastet sein, nachdem sie einer Mitarbeitertoilette verwiesen wurde.

Demnach habe sie eine Angestellte mit einem benutzten Tampon abgeworfen, bevor sie zwei Türsteher attackierte. Dabei riss sie einem der beiden einige Haare aus, dem anderen trat sie zwischen die Beine.

Sollte Aronow schuldig gesprochen werden, droht ihr nun bis zu einem Jahr Gefängnis. Ihre Verhandlung ist für den 23. April angesetzt.