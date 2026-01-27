Kate Hudson spricht offen über Trennung von ihren Kindern für eine Filmrolle

Kate Hudson sprach offen darüber, wie es war, zum ersten Mal längere Zeit von ihren Kindern getrennt zu sein.

Von Janina Rößler

USA - Kate Hudson (46) wurde für ihre Rolle in "Song Sung Blue" als "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert. In einem Interview sprach sie nun darüber, dass sie während der Dreharbeiten zu diesem Film zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum von ihren Kindern getrennt war.

Kate Hudson (46) spricht über ihre Erfahrungen ohne Kinder bei den Dreharbeiten zu "Song Sung Blue".
Kate Hudson (46) spricht über ihre Erfahrungen ohne Kinder bei den Dreharbeiten zu "Song Sung Blue".

Die Schauspielerin hat drei Kinder: die beiden Söhne Ryder (22) und Bingham (14) sowie Tochter Rani (7).

Gegenüber dem Hollywood Reporter erklärte die 46-Jährige zudem, wie es war, bereits in jungen Jahren Mutter geworden zu sein.

"Ich bin, seit ich 23 war, Mutter - ich habe Ryder wirklich jung bekommen und ich habe mein ganzes Erwachsenenleben Kinder gehabt - und da [Anm. d. Red.: zum Drehbeginn des Films] wurde meine Tochter gerade sechs und es war das erste Mal, dass ich kein wirklich kleines Kind mehr hatte und mich auf mein Handwerk konzentrieren konnte", so Hudson.

Sie schilderte weiter, dass sie jeweils rund zweieinhalb Wochen am Set verbrachte und dann für ein Wochenende zu ihren Kindern zurückkehrte - diesen Rhythmus wiederholte sie während der gesamten Drehzeit.

Kate Hudson teilt süße Momente mit ihrem Sohn Ryder

Kate Hudson für ihre Rolle in "Song Sung Blue" für einen Oscar nominiert

Kate Hudson (r.) ist für ihre Rolle in "Song Sung Blue" für einen Oscar nominiert. Der Film mit ihr und Hugh Jackman (57) kam Anfang Januar in den Kinos.
Kate Hudson (r.) ist für ihre Rolle in "Song Sung Blue" für einen Oscar nominiert. Der Film mit ihr und Hugh Jackman (57) kam Anfang Januar in den Kinos.

Hudson betonte, wie schwer ihr diese Trennung fiel.

Sie musste sich selbst die "Erlaubnis geben", nicht den ganzen Tag für ihre Kinder präsent zu sein, um sich auf den Film konzentrieren zu können.

Und der Aufwand hat sich ausgezahlt: Für ihre Leistung in dem Film wurde sie als "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert!

Ob sie die begehrte goldene Statue nach Hause mitnehmen wird, werden wir bald bei der Preisverleihung am 15. März erfahren.

