Selber Ort, selber Ring: Ehemann von Katie Price soll sich vier Monate zuvor mit Ex verlobt haben

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Katie Price (47) hat zum vierten Mal "Ja" gesagt - nur eine Woche nach dem ersten Treffen mit ihrem neuen Ehemann Lee Andrews (41). Als wäre dies nicht schon Schlagzeile genug, gibt es nun die nächsten Neuigkeiten: Andrews soll nur vier Monate davor einer anderen Frau einen Antrag in demselben Hotel mit demselben Ring gemacht haben!

Katie Price (47) posiert nach der Verlobung im Spa-Bereich des Luxushotels in Dubai. Doch genau dort soll auch Andrews' Ex-Verlobte ihren Antrag von ihm bekommen haben. © Screenshot/Instagram/@wesleeeandrews

Am Wochenende heiratete die 47-Jährige den Unternehmer ganz spontan sowie ohne Freunde und Familie in Dubai. Auf Instagram bombardierten die frischgebackenen Eheleute ihre Fans mit Schnappschüssen ihrer Verlobung, der Blitz-Trauung und natürlich der funkelnden Ringe.

Aufmerksame Follower machten jedoch eine interessante, nahezu peinliche Entdeckung: Prices Verlobungsklunker ähnelt stark dem von Andrews' Ex-Frau Dina Dari Taji!

Der 41-Jährige soll laut Informationen der Sun rund vier Jahre mit der Fitness-Influencerin liiert gewesen sein. Manche User glauben sogar: "Er hat den Ring wiederverwendet!"

Doch damit nicht genug, denn auch der Ort der Verlobung soll nicht sonderlich besonders gewesen sein: Dem Bericht zufolge habe Andrews im September 2025 seiner Ex-Freundin Alana Percival einen romantischen Antrag im Spa-Bereich des Luxushotels "Burj Al Arab" in Dubai gemacht - genau dort, wo er auch um die Hand des Ex-Playboy-Models angehalten hatte!



Die Kulisse soll ebenfalls dieselbe gewesen sein: privater Pool-Bereich, Kerzen und natürlich zahlreiche Rosenblätter.