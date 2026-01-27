Selber Ort, selber Ring: Ehemann von Katie Price soll sich vier Monate zuvor mit Ex verlobt haben
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Katie Price (47) hat zum vierten Mal "Ja" gesagt - nur eine Woche nach dem ersten Treffen mit ihrem neuen Ehemann Lee Andrews (41). Als wäre dies nicht schon Schlagzeile genug, gibt es nun die nächsten Neuigkeiten: Andrews soll nur vier Monate davor einer anderen Frau einen Antrag in demselben Hotel mit demselben Ring gemacht haben!
Am Wochenende heiratete die 47-Jährige den Unternehmer ganz spontan sowie ohne Freunde und Familie in Dubai. Auf Instagram bombardierten die frischgebackenen Eheleute ihre Fans mit Schnappschüssen ihrer Verlobung, der Blitz-Trauung und natürlich der funkelnden Ringe.
Aufmerksame Follower machten jedoch eine interessante, nahezu peinliche Entdeckung: Prices Verlobungsklunker ähnelt stark dem von Andrews' Ex-Frau Dina Dari Taji!
Der 41-Jährige soll laut Informationen der Sun rund vier Jahre mit der Fitness-Influencerin liiert gewesen sein. Manche User glauben sogar: "Er hat den Ring wiederverwendet!"
Doch damit nicht genug, denn auch der Ort der Verlobung soll nicht sonderlich besonders gewesen sein: Dem Bericht zufolge habe Andrews im September 2025 seiner Ex-Freundin Alana Percival einen romantischen Antrag im Spa-Bereich des Luxushotels "Burj Al Arab" in Dubai gemacht - genau dort, wo er auch um die Hand des Ex-Playboy-Models angehalten hatte!
Die Kulisse soll ebenfalls dieselbe gewesen sein: privater Pool-Bereich, Kerzen und natürlich zahlreiche Rosenblätter.
Trägt Katie Price wirklich den Verlobungsring von Andrews' Ex-Frau?
Ex-Freundin zweifelte an Lee Andrews' Absichten
Die Immobilienmaklerin, die in eine von Andrews' Firmen investiert hatte, soll die Verlobung zeitnah aufgelöst haben. Der Grund: Sie habe an seinen Absichten gezweifelt.
Ob die Heirat mit Katie Price aus reiner Liebe geschah, ist fraglich. Doch es scheint: Wirklich kreativ war der Unternehmer bei der Verlobung und der Ring-Auswahl offensichtlich nicht. Ein Insider sagte gegenüber dem Boulevardblatt: "Ihre Freunde hoffen, dass sie klug genug ist, seine Motive zu hinterfragen."
Bleibt zu hoffen, dass Prices Angehörige recht behalten.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@wesleeeandrews, @fitnesswithdina