 1.202

Selber Ort, selber Ring: Ehemann von Katie Price soll sich vier Monate zuvor mit Ex verlobt haben

Katie Prices neuer Ehemann soll nur vier Monate vor der gemeinsamen Hochzeit seiner Ex einen Antrag im selben Hotel in Dubai gemacht haben.

Von Karolin Wiltgrupp

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Katie Price (47) hat zum vierten Mal "Ja" gesagt - nur eine Woche nach dem ersten Treffen mit ihrem neuen Ehemann Lee Andrews (41). Als wäre dies nicht schon Schlagzeile genug, gibt es nun die nächsten Neuigkeiten: Andrews soll nur vier Monate davor einer anderen Frau einen Antrag in demselben Hotel mit demselben Ring gemacht haben!

Katie Price (47) posiert nach der Verlobung im Spa-Bereich des Luxushotels in Dubai. Doch genau dort soll auch Andrews' Ex-Verlobte ihren Antrag von ihm bekommen haben.
Katie Price (47) posiert nach der Verlobung im Spa-Bereich des Luxushotels in Dubai. Doch genau dort soll auch Andrews' Ex-Verlobte ihren Antrag von ihm bekommen haben.  © Screenshot/Instagram/@wesleeeandrews

Am Wochenende heiratete die 47-Jährige den Unternehmer ganz spontan sowie ohne Freunde und Familie in Dubai. Auf Instagram bombardierten die frischgebackenen Eheleute ihre Fans mit Schnappschüssen ihrer Verlobung, der Blitz-Trauung und natürlich der funkelnden Ringe.

Aufmerksame Follower machten jedoch eine interessante, nahezu peinliche Entdeckung: Prices Verlobungsklunker ähnelt stark dem von Andrews' Ex-Frau Dina Dari Taji!

Der 41-Jährige soll laut Informationen der Sun rund vier Jahre mit der Fitness-Influencerin liiert gewesen sein. Manche User glauben sogar: "Er hat den Ring wiederverwendet!"

"Das passt ihr überhaupt nicht": Taylor Swift wütend nach Verbreitung privater SMS
Promis & Stars "Das passt ihr überhaupt nicht": Taylor Swift wütend nach Verbreitung privater SMS

Doch damit nicht genug, denn auch der Ort der Verlobung soll nicht sonderlich besonders gewesen sein: Dem Bericht zufolge habe Andrews im September 2025 seiner Ex-Freundin Alana Percival einen romantischen Antrag im Spa-Bereich des Luxushotels "Burj Al Arab" in Dubai gemacht - genau dort, wo er auch um die Hand des Ex-Playboy-Models angehalten hatte!

Die Kulisse soll ebenfalls dieselbe gewesen sein: privater Pool-Bereich, Kerzen und natürlich zahlreiche Rosenblätter.

Trägt Katie Price wirklich den Verlobungsring von Andrews' Ex-Frau?

Dina Dari Taji sieht nicht nur aus wie Katie Price, sondern trug auch noch einen ähnlichen Verlobungsring.
Dina Dari Taji sieht nicht nur aus wie Katie Price, sondern trug auch noch einen ähnlichen Verlobungsring.  © Screenshot/Instagram/@fitnesswithdina

Ex-Freundin zweifelte an Lee Andrews' Absichten

Das frischgebackene Ehepaar schwebt auf Wolke sieben - zumindest wirkt es so.
Das frischgebackene Ehepaar schwebt auf Wolke sieben - zumindest wirkt es so.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@wesleeeandrews (2)

Die Immobilienmaklerin, die in eine von Andrews' Firmen investiert hatte, soll die Verlobung zeitnah aufgelöst haben. Der Grund: Sie habe an seinen Absichten gezweifelt.

Ob die Heirat mit Katie Price aus reiner Liebe geschah, ist fraglich. Doch es scheint: Wirklich kreativ war der Unternehmer bei der Verlobung und der Ring-Auswahl offensichtlich nicht. Ein Insider sagte gegenüber dem Boulevardblatt: "Ihre Freunde hoffen, dass sie klug genug ist, seine Motive zu hinterfragen."

Bleibt zu hoffen, dass Prices Angehörige recht behalten.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/@wesleeeandrews, @fitnesswithdina

Mehr zum Thema Promis & Stars: