"Bergdoktor"-Star ist erstmals Mutter geworden

Schauspielerin Andrea Gerhard (41) ist zum ersten Mal Mutter geworden. © Henning Kaiser/dpa

Zunächst hatte Gerhard ein Foto in ihrer Story gepostet, wo sie freudestrahlend in die Kamera blickt. Dazu hatte sie geschrieben: "Naaaaa ... Was denkt ihr, was hier kurz zuvor passiert ist?"

Wenig später lüftete sie das Geheimnis und teilte die drei Schwarz-Weiß-Fotos. Zunächst sind die stolze Gerhard und ihr Partner David Wehle (43) zu sehen, der den Neuankömmling im Arm hält. Auf dem zweiten Bild sind die Füße des Kindes in einem aus den Händen der Eltern geformten Herz zu sehen. Der letzte Schnappschuss zeigt die Hand des Babys, wie sie einen Finger umschließt.

"Mit Stolz und großer Freude dürfen wir euch die Geburt unseres Sohnes verkünden", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Posting. "Wir nennen ihn hier liebevoll: Glückskeks. Wir sind mehr als verliebt und lernen uns Stück für Stück besser kennen."

Die 41-Jährige scheint die Geburt gut überstanden zu haben. Nach eigenen Auskünften gehe es allen gut. "Wir sind gesund und können gar nicht fassen, dass unsere kleine Familie jetzt aus vier Mitgliedern besteht", erklärte sie weiter. Denn zu der Familie gehört ja schließlich auch Hund Mango.