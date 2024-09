"Der Bergdoktor"-Star erwartet erstes Kind und präsentiert erstmals Babybauch

Ob es "ein wunderbarer Film, ein Zweiteiler oder eine Trilogie" werden wird, würde man noch sehen, blieb sie außerdem weiter in der filmischen Sprache und ließ die weitere Familienplanung damit noch etwas offen.

"Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster" und spielte damit auf ihre kommende Aufgabe als frischgebackene Eltern an.

Zu zwei Bildern mit ihrem Partner sowie dem Hund von der schon bald dreiköpfigen Familie schrieb die Schauspielerin in kreativen Worten:

Bei der Eröffnung des Hamburger Filmfestes zeigte sich der " Bergdoktor "-Star auch erstmals mit Babykugel in der Öffentlichkeit. Auf Instagram verkündeten die beiden die Neuigkeiten ebenfalls am gestrigen Donnerstag.

Beim Filmfest in Hamburg strahlte die "Künstler-Familie" über beide Ohren. In einem engen, dunkelroten Kleid flanierte die TV-Bekanntheit stolz über den roten Teppich und schien beim Posieren für die Paparazzi überglücklich über ihre anstehende Rolle als Mama.

Apropos Rolle: Andrea Gerhard spielte zwischen 2019 und 2024 die selbstbewusste Arzthelferin Linn Kemper in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Die letzte Folge mit der 40-Jährigen wurde im Februar dieses Jahres ausgestrahlt.

David Wehle, Vater des Ungeborenen sowie der Partner an ihrer Seite, ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur. Neben vielen Rollen am Theater war er zudem Teil der RTL-Soap "Alles was zählt".