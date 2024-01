Betrüger vergreifen sich an Bettina Tietjens Namen: "Bitte nicht darauf hereinfallen"

Hamburg - Betrüger haben sich jetzt offenbar an Bettina Tietjens (64, " DAS! ") gutem Namen zu schaffen gemacht.

Betrüger haben sich an Bettina Tietjens Namen vergriffen. © Screenshot/Instagram/bettina_tietjen

Laut der Moderatorin haben Betrüger Fake-Artikel über die 64-Jährigen in Umlauf gebracht, in denen die gebürtige Wuppertalerin dubiose Investment-Tipps gibt.

"Bitte nicht darauf hereinfallen, dahinter stecken BETRÜGER!", warnte sie ihre Follower in einem Instagram-Post und veröffentliche dazu mehrere Screenshots.

Unter anderem ist in dem Artikel zu lesen: "Die Sendezeit war leider zu Ende, bevor Claus Lufen die Software vorführen konnte. Wir haben aber ein exklusives Interview mit Bettina Tietjen führen können und präsentieren unseren Lesern jetzt diese unglaubliche Software." Offensichtlich ist genau das nie passiert.

Ein weiterer Screenshot zeigt einen vermeintlichen Bild-Artikel. In der Einleitung schreiben Betrüger: "Die Bundesregierung hat es beharrlich versäumt, sich zu Bettina Tietjens Erklärung zu äußern, und tut stattdessen alles, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die Informationen nach außen dringen. Aber warum?".

Ebenfalls Fake, so Bettina Tietjen.