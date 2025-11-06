Betrunken über Rot: Ex-Bayern-Star Nerlinger muss Lappen abgeben und Strafe zahlen
Grünwald - Christian Nerlinger (52) feierte mit dem FC Bayern in den 90er-Jahren große Erfolge. Jetzt wurde der gebürtige Dortmunder mit Alkohol am Steuer erwischt.
Wie "Bild" berichtet, überfuhr der heutige Spielervermittler am 2. Juli 2025 in Grünwald bei München mit seinem Jaguar eine rote Ampel - eine Streife der Polizei beobachtete den Verstoß und kontrollierte Nerlinger.
Da der 52-Jährige auf die Beamten offenbar auffällig wirkte, nahmen sie ihn mit zur Blutentnahme. Das Ergebnis: 1,06 Promille!
Dem Bericht zufolge beantragte die Staatsanwaltschaft München I am 29. Oktober einen Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 400 Euro. Nerlinger akzeptierte und muss nun in Summe 20.000 Euro Strafe bezahlen.
Außerdem muss der ehemalige Sportdirektor des FC Bayern München seinen Führerschein für drei Monate bei den Behörden abgeben.
Titelfoto: JOHN MACDOUGALL / AFP