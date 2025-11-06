Betrunken über Rot: Ex-Bayern-Star Nerlinger muss Lappen abgeben und Strafe zahlen

Grünwald - Christian Nerlinger (52) feierte mit dem FC Bayern in den 90er-Jahren große Erfolge. Jetzt wurde der gebürtige Dortmunder mit Alkohol am Steuer erwischt.

Christian Nerlinger (52) war von 2009 bis 2012 Sportdirektor beim FC Bayern. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Wie "Bild" berichtet, überfuhr der heutige Spielervermittler am 2. Juli 2025 in Grünwald bei München mit seinem Jaguar eine rote Ampel - eine Streife der Polizei beobachtete den Verstoß und kontrollierte Nerlinger.

Da der 52-Jährige auf die Beamten offenbar auffällig wirkte, nahmen sie ihn mit zur Blutentnahme. Das Ergebnis: 1,06 Promille!

Dem Bericht zufolge beantragte die Staatsanwaltschaft München I am 29. Oktober einen Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 400 Euro. Nerlinger akzeptierte und muss nun in Summe 20.000 Euro Strafe bezahlen.