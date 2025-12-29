Nach Tod von Katze Bubu: "Let's Dance"-Star findet neuen, treuen Begleiter

Timmersiek/Lofoten - Sie hat ihr Herz neu vergeben! Nach dem Tod ihrer geliebten Katze Bubu hat sich " Let's Dance "-Star und Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (25), besser bekannt als "Affe auf Bike", einen neuen Stubentiger zugelegt - und der hat bereits einiges erlebt.

Nach dem plötzlichen Tod von Bubu schwelgte die 25-Jährige immer wieder in den gemeinsamen Erinnerungen, zu schwer wog der Abschied. Mittlerweile hat Bendixen aber einen Nachfolger gefunden. Die Gute heißt Luna und musste bereits erfahren, was es heißt, die Katze der reisewütigen Norddeutschen zu sein.

"Luna ist gestern Fähre gefahren, heute war sie im Auto, ist 2x geflogen und jetzt im Bus unterwegs auf den Lofoten", erklärte sie in auf ihrem Instagram-Profil und zog einen Vergleich. "Diese Katze kann nur von Bubu geschickt worden sein🕊️." Denn auch diese begleitete den "Let's Dance"-Star fast immer und überall hin.

Fest steht allerdings: Luna hilft Bendixen über den Tod von Bubu hinweg. Dass sie direkt mit auf Reisen geht, war so allerdings nicht geplant. "Wir wollten die Katze in Kristiansand lassen und unsere Nachbarn um Hilfe bitten, aber als wir sie kennengelernt haben, haben wir schnell gemerkt, dass Luna Abenteuer mag und mit in den Norden kann", verriet die 25-Jährige. Nun feiern sie gemeinsam den Jahreswechsel.

Denn bereits in der kurzen, gemeinsamen Zeit konnte die Katzenliebhaberin viel über das Tier lernen. So war sie unter anderem von Frankreich nach Dänemark gekommen und hatte nie ein festes Zuhause.

"Sie hat mehr Angst vor Scheibenwischern, als vor dem Starten und Landen eines Fliegers. Sie legt sich IMMER auf dich rauf, damit du ja nicht weggehst. Sie schnurrt ganz viel und schläft nachts auf meinem Kopf (Irgendwie juckt mein Gesicht seitdem😂). Sie miaut nie und wenn dann ohne Ton. Sie mag Menschen", beschrieb Bendixen die Eigenschaften des Stubentigers.