Katja Riemann richtet rührende Zeilen an toten Ex-Partner Sattmann: "Du fehlst uns schon jetzt"

Berlin - Diese Worte gehen zu Herzen: Mit einem sehr persönlichen Nachruf auf Instagram hat Schauspielerin Katja Riemann (62) ihres verstorbenen Ex-Partners Peter Sattmann (†77) gedacht.

Katja Riemann (62) kam 1990 mit Peter Sattmann zusammen © Rolf Vennenbernd/dpa

Der bekannte Schauspieler ist am ersten Weihnachtsfeiertag nach langer Krankheit gestorben - nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag.

"Du fehlst uns schon jetzt. Der liebevolle Schalk in deinen Augen, deine permanente Zigarettenraucherei, deine Witze, (keinen haben wir uns merken können), deine Sonnenbrillen, die wir in allen Ehren halten werden, deine absichtslose Lässigkeit und Coolness, weil es dir wirklich kackegal war, was andere denken, meinen oder urteilen, weswegen du in deinem Buch auch nur über dein Scheitern, nicht über deine unglaublichen Erfolge geschrieben hast", richtet Riemann rührende Zeile an ihren Ex-Partner.

Beide lernten sich 1990 bei den Dreharbeiten zum Fernsehfilm "Von Gewalt keine Rede" kennen und lieben. Über acht Jahre lang waren sie ein Paar, krönten ihre Liebe 1993 mit der Geburt ihrer Tochter Paula. Zudem hat er noch zwei weitere Kinder mit unterschiedlichen Frauen.

"Du lebst in unseren Herzen, unseren Erinnerungen, in unserem Sein, in deinen bezaubernden Töchtern, deinen Filmen, deinem Schreiben, deiner Kunst", so die 62-Jährige.