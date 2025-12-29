Katja Riemann richtet rührende Zeilen an toten Ex-Partner Sattmann: "Du fehlst uns schon jetzt"
Berlin - Diese Worte gehen zu Herzen: Mit einem sehr persönlichen Nachruf auf Instagram hat Schauspielerin Katja Riemann (62) ihres verstorbenen Ex-Partners Peter Sattmann (†77) gedacht.
Der bekannte Schauspieler ist am ersten Weihnachtsfeiertag nach langer Krankheit gestorben - nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag.
"Du fehlst uns schon jetzt. Der liebevolle Schalk in deinen Augen, deine permanente Zigarettenraucherei, deine Witze, (keinen haben wir uns merken können), deine Sonnenbrillen, die wir in allen Ehren halten werden, deine absichtslose Lässigkeit und Coolness, weil es dir wirklich kackegal war, was andere denken, meinen oder urteilen, weswegen du in deinem Buch auch nur über dein Scheitern, nicht über deine unglaublichen Erfolge geschrieben hast", richtet Riemann rührende Zeile an ihren Ex-Partner.
Beide lernten sich 1990 bei den Dreharbeiten zum Fernsehfilm "Von Gewalt keine Rede" kennen und lieben. Über acht Jahre lang waren sie ein Paar, krönten ihre Liebe 1993 mit der Geburt ihrer Tochter Paula. Zudem hat er noch zwei weitere Kinder mit unterschiedlichen Frauen.
"Du lebst in unseren Herzen, unseren Erinnerungen, in unserem Sein, in deinen bezaubernden Töchtern, deinen Filmen, deinem Schreiben, deiner Kunst", so die 62-Jährige.
Sattmann spielte unter anderem im Tatort mit
Und weiter: "Du hattest keine Angst vor dem Tod, nie. Wir hoffen, dass es dir dort, wo du jetzt bist, gut geht, dass du eine rauchen kannst und Witze erzählen, Musik machst und es warm hast - aber sei gewiss: unsere Liebe für dich wird dich wärmen. Am 25.12. 25 hast du den letzten Zeitpfeiler deines Lebens gesetzt. Vorhang."
Es sind warme Worte für ihren Ex-Partner und geschätzten TV-Kollegen. Sattmann, der im sächsischen Zwickau geboren wurde und später am Bodensee aufwuchs, spielte viele Jahre unter Claus Peymann (†88) am Theater in Stuttgart und Bochum.
Er wurde zudem bekannt durch die Fernsehserien "Rätsel der Sandbank" und "Der Prins muß her". Sattmann spielte in vielen beliebten TV-Formaten mit, etwa in Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filmen, aber auch in Erfolgsformaten wie "Der Alte" und im "Tatort" mit.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa, picture alliance / dpa