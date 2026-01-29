Nach nur wenigen Monaten: Bettina Wulff und ihr Bodyguard haben sich getrennt
Sylt - Es war die erste Beziehung nach der Ehe mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff (66). Jetzt ist bekannt: Bettina Wulff (52) und ihr Bodyguard Mark Lambrecht (53) sind getrennt!
Das bestätigte unter anderem die Deutsche Presse-Agentur.
Dabei sah es noch vor einigen Monaten ganz nach einem Neuanfang aus: Nach der Trennung von Christian schlug die 52-Jährige ein neues Liebeskapitel auf. Ausgerechnet ihr Leibwächter Lambrecht verdrehte ihr den Kopf.
Als im Frühjahr 2025 erstmals Fotos von Bettina und Lambrecht auftauchten, sorgten diese für ordentlich Gesprächsstoff. Der Grund: Zu diesem Zeitpunkt war die Trennung von Christian noch nicht öffentlich bestätigt. Im August 2025 folgte schließlich die offizielle Scheidung.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die 52-Jährige bereits einen neuen Lebensmittelpunkt: In der Zwischenzeit war Bettina nämlich zu Lambrecht nach Sylt gezogen, ging dort später einer Tätigkeit bei einem Immobilienmakler nach.
Im April 2025 wurden Bettina und Lambrecht erstmals von Paparazzi gemeinsam fotografiert. Im Juli zeigten sich die beiden schließlich offiziell als Paar.
Bettina Wulff und Christian Wulff heirateten insgesamt dreimal
Doch rund ein halbes Jahr später ist nun alles wieder vorbei. Auch mit der On-off-Beziehung zu ihrem vorherigen Partner sorgte Bettina immer wieder für Schlagzeilen. Insgesamt dreimal heiratete sie den Ex-Bundespräsidenten.
Kennengelernt haben sich die beiden 2006 während einer gemeinsamen Dienstreise nach Südafrika, als der 66-Jährige noch als Ministerpräsident von Niedersachsen amtierte.
Zuletzt gaben sich die beiden im März 2023 in Hannover-Herrenhausen im Kreise ihrer Familie und Freunde das Jawort. Doch auch dieser Eheversuch scheiterte rund zwei Jahre später.
Titelfoto: Mia Bucher/dpa