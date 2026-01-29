Sydney Sweeney zeigt sich in heißen Dessous und zieht alle Register

Los Angeles (USA) - Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) hat erneut für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram ließ die "Euphoria"-Schauspielerin nahezu alle Hüllen fallen.

Um ihre Dessous-Kollektion zu bewerben, zeigt sich Sydney Sweeney (28) derzeit besonders aufreizend im Netz. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mit dem Magazin Elle sprach Sydney kürzlich über ihr neuestes Geschäftsvorhaben. "Ich wollte eine Dessous-Marke aufbauen, die das Gefühl vermittelt, Frauen zu verstehen, anstatt ihnen etwas vorzuschreiben", sagte der Film- und Serien-Star.

Gesagt, getan: Auf ihrem Instagram-Kanal rührt die 28-Jährige derzeit fleißig die Werbetrommel für ihre neue Dessous-Marke namens Syrn - und geizt dabei nicht mit besonders heißen Bildern.

"Bei Syrn geht es um Selbstvertrauen ohne Druck - darum, sich sexy, kraftvoll, sanft, verspielt oder alles zusammen zu fühlen, je nach Tagesform. Als alleinige Gründerin war es meine Vision, etwas zu schaffen, das im wirklichen Leben existiert und niemanden zurückhält."

Sydney betonte: "Brüste und Körper sind wie Fingerabdrücke - jeder hat andere, und darauf wollte ich meine Designs abstimmen." Nach der ersten Kollektion mit dem Namen "Seductress", die am Mittwoch vorgestellt wurde, sollen im Laufe dieses Jahres drei weitere Kollektionen folgen.

Sie selbst habe sich lange Zeit schwer damit getan, einen passenden BH für ihre große Oberweite zu finden, verriet die 28-Jährige. "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Frauen zwischen all den verschiedenen Versionen ihrer selbst wechseln können."

