Sydney Sweeney zeigt sich in heißen Dessous und zieht alle Register
Los Angeles (USA) - Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) hat erneut für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram ließ die "Euphoria"-Schauspielerin nahezu alle Hüllen fallen.
Mit dem Magazin Elle sprach Sydney kürzlich über ihr neuestes Geschäftsvorhaben. "Ich wollte eine Dessous-Marke aufbauen, die das Gefühl vermittelt, Frauen zu verstehen, anstatt ihnen etwas vorzuschreiben", sagte der Film- und Serien-Star.
Gesagt, getan: Auf ihrem Instagram-Kanal rührt die 28-Jährige derzeit fleißig die Werbetrommel für ihre neue Dessous-Marke namens Syrn - und geizt dabei nicht mit besonders heißen Bildern.
"Bei Syrn geht es um Selbstvertrauen ohne Druck - darum, sich sexy, kraftvoll, sanft, verspielt oder alles zusammen zu fühlen, je nach Tagesform. Als alleinige Gründerin war es meine Vision, etwas zu schaffen, das im wirklichen Leben existiert und niemanden zurückhält."
Sydney betonte: "Brüste und Körper sind wie Fingerabdrücke - jeder hat andere, und darauf wollte ich meine Designs abstimmen." Nach der ersten Kollektion mit dem Namen "Seductress", die am Mittwoch vorgestellt wurde, sollen im Laufe dieses Jahres drei weitere Kollektionen folgen.
Sie selbst habe sich lange Zeit schwer damit getan, einen passenden BH für ihre große Oberweite zu finden, verriet die 28-Jährige. "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Frauen zwischen all den verschiedenen Versionen ihrer selbst wechseln können."
Sydney Sweeney bewirbt ihre neue Dessous-Kollektion
"Dessous sind eine so tolle Möglichkeit, sich selbst auszudrücken. Man fühlt sich feminin und man fühlt sich stark. Man kann das alles für sich behalten, wenn man will", so die US-Schauspielerin.
Erst vor Kurzem hatte die vollbusige Schönheit den berühmten Hollywood-Schriftzug in Los Angeles erklommen und verschiedene BHs an dem Wahrzeichen aufgehängt, um so für ihre neue Kollektion zu werben, die auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) unterstützt wird.
Derweil bereiten sich "Euphoria"-Fans auf die mit Spannung erwartete dritte Staffel vor, die hierzulande am 13. April an den Start geht.
