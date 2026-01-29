"Dass das jetzt SO endet ...": Sportmoderatorin erfährt online von Aus ihrer Sendung
Berlin - Nach zwei Jahren ist das Projekt Baller League offenbar schon wieder Geschichte. Offiziell kommuniziert wurde das aber wohl auch intern noch nicht: Moderatorin Laura Hofmann (32) erfuhr davon wie alle anderen aus dem Internet.
"Bin gerade echt noch irritiert und vielleicht auch einen Ticken zu emotional, um das jetzt zu schreiben. Aber: Ich habe ONLINE gelesen, dass die Baller League in Deutschland nicht weitergehen wird. Das auf diesem Weg zu erfahren, macht mich ganz schön sprachlos", schrieb die 32-Jährige am Donnerstagmorgen in ihrer Instagram-Story.
Das Medienmagazin DWDS.de hatte am Mittwochabend berichtet, dass der Betrieb der 2024 gestarteten Hallenfußball-Liga in Deutschland eingestellt worden sei, die Spieler wurden demnach in dieser Woche darüber informiert.
Die Baller League bestätigte das Aus gegenüber dem Portal, trug es aber selbst noch nicht nach außen - und anscheinend auch nicht nach innen.
"Ich habe damit geplant, dass es zeitnah weitergehen wird", schrieb Hofmann nämlich weiter: "Dass das jetzt SO endet ... wow."
Laura Hofmann trauert Baller League hinterher
Verständlich, dass Hofmann eigentlich davon ausgegangen war, dass das Projekt fortgeführt wird, schließlich war erst im November offiziell von der Baller League kommuniziert worden, dass sowohl sie selbst als auch Co-Moderator Conan Furlong in der vierten Saison dabei sein würden.
Auch auf der Homepage der von Lukas Podolski (40) und Mats Hummels (37) gegründeten Kleinfeldliga wird noch für Season 4 geworben, der Link zum Ticketportal führt inzwischen allerdings ins Nichts.
Zudem war der Start der vierten Ausgabe zuletzt erst von November 2025 auf Januar 2026 verschoben, ein Starttermin dann aber nie offiziell festgelegt worden.
Trotz des unschönen Endes wird die Frau von Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann (33) die Zeit bei der Baller League aber wohl schmerzlich vermissen.
"Das war einer meiner Lieblingsjobs. Wir hatten so viel Spaß", erklärte die Moderatorin: "Wir waren ein Team. Egal, ob die Menschen vor der Kamera oder dahinter."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramahofmann, Andreas Gora/dpa