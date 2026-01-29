"Dass das jetzt SO endet ...": Sportmoderatorin erfährt online von Aus ihrer Sendung

Berlin - Nach zwei Jahren ist das Projekt Baller League offenbar schon wieder Geschichte. Offiziell kommuniziert wurde das aber wohl auch intern noch nicht: Moderatorin Laura Hofmann (32) erfuhr davon wie alle anderen aus dem Internet.

Seit 2024 moderierte Laura Hofmann (32) die Baller League, die unter anderem bei Twitch gestreamt wurde. © Screenshot/Instagram/lauramahofmann

"Bin gerade echt noch irritiert und vielleicht auch einen Ticken zu emotional, um das jetzt zu schreiben. Aber: Ich habe ONLINE gelesen, dass die Baller League in Deutschland nicht weitergehen wird. Das auf diesem Weg zu erfahren, macht mich ganz schön sprachlos", schrieb die 32-Jährige am Donnerstagmorgen in ihrer Instagram-Story.

Das Medienmagazin DWDS.de hatte am Mittwochabend berichtet, dass der Betrieb der 2024 gestarteten Hallenfußball-Liga in Deutschland eingestellt worden sei, die Spieler wurden demnach in dieser Woche darüber informiert.

Die Baller League bestätigte das Aus gegenüber dem Portal, trug es aber selbst noch nicht nach außen - und anscheinend auch nicht nach innen.

"Ich habe damit geplant, dass es zeitnah weitergehen wird", schrieb Hofmann nämlich weiter: "Dass das jetzt SO endet ... wow."