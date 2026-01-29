Er drehte das berühmte S*xtape mit Kim Kardashian - Rapper Ray J todkrank: "2027 wars das"

Los Angeles - Einst sorgte Ray J (45) als Mann an der Seite einer jungen Kim Kardashian (45) für weltweites Aufsehen. Inzwischen muss sich der Sänger und Rapper aber um ganz andere Dinge Sorgen machen - unter anderem seine eigene Gesundheit. Es soll so düster um den US -Amerikaner stehen, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat.

Ray J (45) und Kim Kardashian (45) waren Anfang der 2000er eine Zeit lang ein Paar.

Laut eigenen Aussagen musste er zu Beginn des Jahres wegen einer schweren Lungenentzündung operiert werden. Seitdem würde sein Herz nur noch auf 25-prozentiger Stärke schlagen, "aber solange ich konzentriert und auf dem richtigen Weg bleibe, wird alles gut werden", hieß es vor einigen Tagen.

Doch nun machen neue Aussagen in den sozialen Medien die Runde. In den Instagram-Live-Mitschnitten berichtete Ray J, dass er laut seinen Ärzten nur noch Monate zu leben habe.

"2027 ist definitiv Schluss für mich", sagte der 45-Jährige mit Blick auf seine allem Anschein nach katastrophalen Aussichten. "Meine Gesundheit ist nicht in Ordnung."

Seit 2002 datete Ray J die damals noch relativ unbekannte Kim Kardashian. Jahre später wurde eine gemeinsame pornografische Aufnahme von ihm und dem heutigen Megastar veröffentlicht, die beiden zu größerer Bekanntheit verhalf. Noch heute scheint nicht gänzlich klar, ob der Musiker allein hinter dem Leak steckt - oder ob Kims Mutter Kris Jenner (70) auch ihre Finger im Spiel hatte.