Er drehte das berühmte S*xtape mit Kim Kardashian - Rapper Ray J todkrank: "2027 wars das"
Los Angeles - Einst sorgte Ray J (45) als Mann an der Seite einer jungen Kim Kardashian (45) für weltweites Aufsehen. Inzwischen muss sich der Sänger und Rapper aber um ganz andere Dinge Sorgen machen - unter anderem seine eigene Gesundheit. Es soll so düster um den US-Amerikaner stehen, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat.
Laut eigenen Aussagen musste er zu Beginn des Jahres wegen einer schweren Lungenentzündung operiert werden. Seitdem würde sein Herz nur noch auf 25-prozentiger Stärke schlagen, "aber solange ich konzentriert und auf dem richtigen Weg bleibe, wird alles gut werden", hieß es vor einigen Tagen.
Doch nun machen neue Aussagen in den sozialen Medien die Runde. In den Instagram-Live-Mitschnitten berichtete Ray J, dass er laut seinen Ärzten nur noch Monate zu leben habe.
"2027 ist definitiv Schluss für mich", sagte der 45-Jährige mit Blick auf seine allem Anschein nach katastrophalen Aussichten. "Meine Gesundheit ist nicht in Ordnung."
Seit 2002 datete Ray J die damals noch relativ unbekannte Kim Kardashian. Jahre später wurde eine gemeinsame pornografische Aufnahme von ihm und dem heutigen Megastar veröffentlicht, die beiden zu größerer Bekanntheit verhalf. Noch heute scheint nicht gänzlich klar, ob der Musiker allein hinter dem Leak steckt - oder ob Kims Mutter Kris Jenner (70) auch ihre Finger im Spiel hatte.
Kardashian-Ex Ray J will "etwas Voodoo praktizieren"
Aktuell scheint er aber nicht mehr viele Gedanken an seine Vergangenheit zu verschwenden: Die rechte Seite seines Herzens ist eigenen Aussagen zufolge "schwarz". "Ich habe Schei*e gebaut", erklärte er in Bezug auf jahrelangen Drogenkonsum.
"Ich dachte [...], ich könnte den ganzen Alkohol, das ganze Adderall, all die Drogen vertragen, aber ich konnte es nicht", führte der Musiker aus. Nun wolle Ray J in wenigen Wochen nach Haiti reisen, um "etwas Voodoo zu praktizieren".
Er bedankte sich in dem Video auch bei seiner Schwester, der Sängerin und Schauspielerin Brandy Norwood (46), weil sie seine Krankenhausrechnungen übernommen habe.
