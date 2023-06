Bewegende Zeilen: Schauspieler Sky Du Mont trauert um seinen Bruder

Mit diesem Bild nimmt Sky Du Mont (76) Abschied von seinem Bruder Christian. © Instagram/sky_du_mont

In seiner Instagram-Story teilte der 76-Jährige nun ein altes Familienfoto mit seinen rund 3200 Followern. Auf dem Schwarz-weiß-Bild ist er mit seiner Mutter Chiquita Neven Du Mont (†97) und seinem älteren Bruder Christian zu sehen.

Schick herausgeputzt stehen die beiden Jungen mit ihrer Mutter hintereinander aufgereiht in einem Garten und haben die Hände jeweils auf den Schultern des Vordermannes abgelegt. Fröhlich lachen die drei in die Kamera.

Ein Foto, das es so nicht mehr geben wird. Du Monts Mutter starb bereits am 11. September 2018 im Alter von 97 Jahren in Marbella. Nun musste der Ex-Mann von Mirja Du Mont (47) offenbar auch von seinem Bruder Christian Neven Du Mont Abschied nehmen.

Das legen die bewegenden Zeilen nahe, die er zu dem Bild verfasste: "Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbindet", heißt es da. Weiter schrieb er: "RIP Chris - we will miss you."

Woran und welchem Alter Christian Du Mont starb, ist bislang unbekannt.