Beziehung mit zwei Frauen gleichzeitig: TV-Star Gedeon Burkhard macht es vor

Gedeon Burkhard (53) lebt in Berlin mit seinen beiden Partnerinnen Sasha Veduta (l.) und Ann-Britt Dittmar in einer Altbauwohnung zusammen. © IMAGO / Future Image

Denn vor Kurzem ist auch Gedeons Mutter Elisabeth von Molo (79) in die geräumige Altbauwohnung in Berlin eingezogen, wie der Schauspieler in einem Interview mit "Bunte" verriet.

"Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken", berichtete der Ex-"Kommissar Rex"-Star dem Promi-Magazin.

Bei den beiden Mädels ist die Rede von Sasha Veduta und Ann-Britt Dittmar, mit denen Burkhard in einer glücklichen Dreierbeziehung lebt, wie alle drei Beteiligten in dem Interview bestätigten.

Dabei sei er nicht "der große Zampano, der zwei Frauen hat" und bezeichnete die Liaison als echte Partnerschaft, "nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit".

Das Sprichwort "Drei sind einer zu viel" gilt in diesem Fall also offensichtlich nicht, aber "Noch jemand passt nicht mit ins Bett", stellten die beiden Frauen klar.