Bianca Claßen: Hier kuschelt sie mit Freund Timothy auf einem Konzert

Köln - Neuigkeiten von Bianca Claßen (30)! Die Influencerin zeigte sich am Mittwochabend mit ihrem Freund Timothy Hill bei einem Konzert in Köln und lässt Gerüchte um ein mögliches Comeback auf Instagram wieder neu aufflammen.

Bis Mai 2022 zeigte sich die zweifache Mama sehr regelmäßig auf Instagram. Seitdem herrscht absolute Funkstille... © Montage: Instagram/Screenshot/Bianca Claßen

Seit dem vergangenen Sommer ist es ruhig um das Leben der Ex-Freundin von Julian Claßen (29) - bis jetzt!

Wie Promiflash berichtet, zog sich die zweifache Mama mit stylishem Longbob an der Seite ihres Freundes Timothy am Mittwochabend sichtlich happy in die letzte Reihe eines Kölner Konzertsaals zurück. Ist die 30-Jährige bereit für ein Comeback?

Schon seit einigen Monaten spekulieren ihre mehr als 8 Millionen Follower auf Instagram wild über die Zukunft der einst erfolgreichsten YouTuberin Deutschlands. An der Seite ihres Ex-Mannes "Julienco" wurde die gebürtige Kölnerin zur Marke, kaufte sich eine Luxusvilla in der Domstadt und in Spanien und ging mit ihrer eigenen Beautymarke "Bilou" auf den Markt.

Während ihr Ex nur kurze Zeit nach der Trennung seiner großen Liebe mit Neu-Freundin Tanja Makaric (25) durchstartete und öffentlich aktiv wurde, zog sich "Bibi" zunehmend zurück und verschwand komplett von der Bildfläche.