Debakel bei Tour-Comeback: Bibis Rückkehr auf die Bühne hat Anlaufschwierigkeiten

Köln/Berlin - Zwei Jahre lang war Bianca Heinicke (31) von der Bildfläche verschwunden, jetzt ist sie wieder da. Doch der Start in ihre neue Influencer-Karriere verlief holpriger als gedacht.

Ein ungewohntes Bild für die 31-Jährige, die früher mit "BibisBeautyPalace" Tausende Zuschauer am Bildschirm erreichte.

Zwar hätten in dem Saal der "Astor Film Lounge" am Ku'damm 250 Gäste Platz finden können, doch zahlreiche Sitze blieben leer, wie BILD berichtet. 40 Euro sollte ein Ticket kosten. Anschließend war zudem ein kostenloses Meet & Greet mit inbegriffen.

Bei dem Live-Auftritt ging es um das Thema "Deine Meinung, deine Wirklichkeit". Doch so wirklich Interesse an dem Vortrag gab es nicht.

Denn gemeinsam mit ihrem Freund Timothy Hill (29) war die zweifache Mutter jetzt mit ihrem Podcast in Berlin zu Gast. Allerdings musste Bibi erkennen, dass aller Anfang schwer ist.

Die Influencerin war rund zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden. © Instagram/biancaheinicke (Screenshot)

Aber nicht nur die Veranstaltung generell lief nicht nach Plan, sondern auch ihre Dialoge mit Gesprächspartner Timothy kamen etwas holpriger daher. Der Grund: Ihr Gespräch wirkte angeblich einstudiert und nicht authentisch.

Und genau das verrieten die beiden sogar. Denn Bibi und Timothy erklärten ihren Zuschauern, dass sie das Thema des Abends vor einigen Tagen schon abendlich diskutiert hatten.

Trotz aller Routine hat das Tour-Comeback die Ex-Frau von Julian "Julienco" Claßen (31) nervös gemacht.

"Wenn man auf so eine Bühne geht, dann hat man die Meinung: 'Ja, die rocken das halt, die sind das gewöhnt, die machen das.' Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war, hierhin zu gehen. Wirklich, ich hab' mir fast in die Hosen gemacht", gestand Bibi an dem Abend.

Und bereits am heutigen Mittwochabend steht der nächste Auftritt ihrer "SinnSafari LIVE-Tour" an. Dann ist Bibi gemeinsam mit Timothy in München zu Gast.