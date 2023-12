Nach Mega-Pause zurück? Bianca Claßen deutet Comeback auf Social Media an

Diesen eleganten und glamourösen Schnappschuss zog Bianca Claßen (30) nun jüngst wieder nach oben auf ihrem Kanal. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Bianca Claßen

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres gehen die zweifache Mama "Bibisbeautypalace" und ihr Ex Julian Claßen (30) mittlerweile getrennte Wege.

Beide verloren ihre Herzen in der Zwischenzeit an neue Menschen. "Julienco" an Ex-Leistungsschwimmerin Tanja Makaric (27) und "Bibi" an Timothy Hill (27).

Nun sorgte die Mega-Influencerin und Unternehmerin allerdings für enormes Aufsehen. Auf ihrem Instagram-Kanal löschte die 30-Jährige am Mittwochabend nicht nur reihenweise Fotos und Videos von sich. Sie holte auch einen eleganten Schnappschuss im grauen Blazer aus dem Mai 2022 wieder ans Tageslicht.

Auch ihrer Bio verpasste die Kölnerin einen neuen, frischen Anstrich.

Schafft die Influencerin etwa Platz für neue Fotos auf Instagram und meldet sich schon bald zurück bei ihren acht Millionen Fans?