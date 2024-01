Nach mehr als einem Jahr! Bianca "Bibi" Claßen meldet sich zu Wort

Bianca "Bibi" Claßen (30) hat sich auch äußerlich verändert. © Screenshot/Instagram/Bibisbeautypalace

Nachdem die Ex-Frau von Julian "Julienco" Claßen (30) mit einer Liebeserklärung an ihren neuen Freund Timothy Hill schon kurz vor der Jahreswende für Aufsehen gesorgt hatte, meldete sich die 30-Jährige am ersten Tag des neuen Jahres erneut. Dabei fiel es ihr sehr schwer, sich ihren Anhängern zu öffnen. "Hallo ihr Lieben, mein Name ist Bianca, ich bin 30 Jahre alt und wohne in Köln", begann sie ihr Statement.

"Es fällt mir schwerer als erwartet, all meine Gedanken in einem Text an euch zu verfassen, denn seit weit mehr als einem Jahr habe ich nun nichts mehr aktiv mit euch geteilt", führte die zweifache Mama weiter aus.

Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann, mit dem sie die Kinder Lio (5) und Emily (3) hat, hatte "Bibi" sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. "Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine private Entscheidung getroffen, die mein Leben schlagartig in jedem Bereich geändert hat. Was die Öffentlichkeit und Social Media angeht, konnte und wollte ich nicht mehr weitermachen wie zuvor!", erklärte Bianca.

Über zehn Jahre seien ihr Privat- und Berufsleben miteinander verschmolzen gewesen. Die neue Lebenssituation habe sie deshalb komplett überfordert.