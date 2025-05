Biertrinker aus Kult-Serie tot: George Wendt mit 76 Jahren verstorben

George Wendt ist im Alter von 76 Jahren verstorben. © Jeff Christensen/AP/dpa

Wie USA Today und People übereinstimmend eine Sprecherin der Familie zitieren, sei Wendt am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) friedlich im Schlaf in seinem Haus verstorben.

Wendt war vor allem bekannt für seine Rolle in der US-amerikanischen Sitcom "Cheers" (1982-1993), rund um eine Bar. Dort spielte er einen meist an der Theke sitzenden und Bier liebenden Dauergast namens "Norm Peterson". Dafür erhielt er sechs Emmy-Nominierungen.

Seine Rolle war so ikonisch, dass er die Figur des "Norm" auch in anderen Produktionen wie etwa als Zeichentrickfigur in "Die Simpsons" und "Family Guy" oder in Serien wie "Seinfeld" oder "Frasier" verkörperte.