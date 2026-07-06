"Big Brother"-Siegerin Alida Kurras verrät: Deshalb trinkt sie keinen Alkohol mehr

Berlin - Vor 26 Jahren wurde sie durch " Big Brother " bekannt, gewann die zweite Staffel der Kult-Realityshow und startete anschließend eine TV-Karriere, unter anderem im Teleshopping. Doch hinter dem Erfolg von Alida Kurras (49) steckt auch eine Geschichte voller persönlicher Schicksalsschläge.

Mit ihrem Sieg bei "Big Brother" begann die TV-Karriere von Alida Kurras (49). (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Im Podcast "Recall" mit den Monrose-Sängerinnen Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) spricht die Moderatorin über ein einschneidendes Erlebnis: die Krebserkrankung ihres Vaters und ihre Entscheidung, ihm eine halbe Leber zu spenden.

"Ich trinke nicht mehr, seitdem meine halbe Leber raus ist", erzählt Kurras. Der Grund: "Ich habe meinem Papa meine halbe Leber gespendet, weil der schwer an Darmkrebs erkrankt war."

Ihr Vater habe Metastasen in der Leber gehabt. Für Kurras stand schnell fest, ihm zu helfen. Gemeinsam mit ihrem Vater gehörte sie im Rahmen einer Studie in Jena zu den wenigen Fällen in Deutschland, in denen eine Lebend-Lebertransplantation möglich war. "Wir waren Pärchen acht in Deutschland, die diese Transplantation machen durften."

Zunächst verlief alles gut: Die Leber ihres Vaters wuchs vollständig nach, ihre eigene fast komplett. Doch dann kehrte der Krebs zurück – ausgerechnet in der Leber. "Das war wirklich der Schock meines Lebens."Ihr Vater starb schließlich im Alter von nur 69 Jahren.