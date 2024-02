Adoptions-Drama bei Bill Kaulitz: "Habe schlimmen Verdacht"

In seinem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " gab der 34-Jährige aber nun bekannt, dass er sich bei einer Adoptionsagentur für Hunde auf einen neuen Gefährten beworben hatte.

Erst kürzlich teilte der Sänger auf Instagram, dass ihn der Gedanke an seinen ehemaligen Vierbeiner immer noch traurig machen würde.

Sein vorheriger Hund Stitch verstarb vor etwa einem Jahr ganz plötzlich. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Doch dann kam die freudige Nachricht: Der Sänger darf den Hund, auf den er sich beworben hat, nun bekommen. Bill sei zwar bereits sehr aufgeregt, doch eine Person scheint ihm einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen.

Die Pflegemutter, die sich derzeit noch um Bills neuen Liebling kümmert, gehe offenbar dem Kontakt zu dem Sänger aus dem Weg.

"Diese alte - ich will es gar nicht sagen", schimpfte der gebürtige Magdeburger in der aktuellen Podcast-Folge. Seit einer Woche versuche er die Pflegemutter zu kontaktieren und einen Termin zu vereinbaren, doch sie ginge auf seine Anfragen nicht ein.

"Jetzt hab ich den schlimmen Verdacht, dass sie den Hund nicht hergeben will", mutmaßte Bill.

"Das passiert ja oft, dass dann Foster-Eltern irgendwann sagen: 'Ich hab mich so in das Tier verliebt, ich will es jetzt selbst haben'", meinte auch Tom.

"Finde ich eine Unverschämtheit", wetterte Bill weiter. In diesem Fall hätte die Pflegemutter Bill doch Bescheid geben können, anstatt seinen Fragen auszuweichen. Inzwischen sah sich der Tokio-Hotel-Frontmann sogar gezwungen, die Adoptionsagentur einzuschalten.

Das müsse doch etwas bringen, behauptete auch sein Bruder - bleibt zu hoffen, dass bei Bill schon bald die niedliche Fellnase einziehen darf.