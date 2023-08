Am Flughafen aufgerissen! Bill Kaulitz sichert sich Date mit "entzückendem" Backpacker

Während er dann aber die Schlange an Fans "abarbeitete", sollte sich doch noch ein Lichtblick ergeben.

Am Gate wurde er dann auch noch von allen möglichen Fluggästen als Star erkannt. "Einer hat angefangen und dann erkennen dich alle", maulte der Tokio-Hotel-Frontmann.

Wie Bill in seinem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " erklärte, war seine Flugreise aus Sizilien alles andere als promireif und glamourös.

An seinem Gate am Flughafen riss sich Bill dann prompt ein Date auf. (Symbolbild) © 123RF/boarding1now

"Da kam dann ein ganz entzückender Junge, der dann ein Gespräch mit mir angefangen hat", schwärmte Bill.

Bei dem hotten Unbekannten würde es sich um einen 28-jährigen Backpacker handeln, der auf dem Weg zu seinem nächsten Reiseziel war. "Mit dem hätte ich auch in einem Zelt geschlafen", schmunzelte der Sänger verschmitzt.

Mit Bill ging dann prompt wieder die Fantasie durch, er könne ja auch einfach mit dem 28-Jährigen auf Reisen gehen, statt nach Deutschland zurückzukehren. "Vielleicht fahren wir einfach noch nach Rom, so Eat-Pray-Love-mäßig", träumte der Sänger, der seine Jugend in Magdeburg verlebt hatte.

Der Reisende, der nichts von Bills Star-Status wusste, fragte ihn dann, wo er sein Shirt gekauft hätte. Den genauen Laden konnte der 33-Jährige nicht nennen, sah in dieser Interaktion aber prompt seine Chance. "Mir ist sofort aufgefallen, wie süß der ist", so Bill, "da meinte ich so, 'das weiß ich nicht, ich kann's aber für dich herausfinden!'"

Der Backpacker sollte Bill eine Direct Message schicken - was er dann auch tat. Stolz gab der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast bekannt, dass die beiden seit nun schon vier Tagen miteinander schreiben. "Für deine Verhältnisse ist das lang", stichelte daraufhin sein Bruder Tom Kaulitz (33).

"Ich glaube, das könnte das nächste Date werden", hoffte Bill Kaulitz unbeirrt. Da hat sich der Horror-Flug ja doch noch gelohnt!