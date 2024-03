Bettgeschichten? Nein, danke! Bill Kaulitz zeigt sich peinlich berührt

Los Angeles - Ein kleiner Flirt hier, ein Techtelmechtel da: Bill Kaulitz (34) berichtet gerne über heiße Details seines Lebens, doch bei manchen Situationen möchte der sonst so offene Sänger scheinbar selbst am liebsten die Notbremse ziehen.

Als guter Kumpel steht Bill ihm dennoch mit Ratschlägen in Sachen Beziehung zur Seite, doch wenn es um die Bettgeschichten seines Freundes geht, möchte der Sänger am liebsten weghören. "Ich habe halt Freunde, mit denen rede ich über Sex, aber er gehört halt nicht dazu", erklärt Bill. "Ich will ihn mir gar nicht beim Sex vorstellen", beschwert er sich.

Für ihn sollen die Geschichten so unangenehm sein, dass er sich schon fast davor ekelt. "Es ist so, wie man die Sexgeschichten seiner Eltern nicht hören will", vergleicht Tom die Situation. "Daran muss ich mich erst mal gewöhnen", so Bill.