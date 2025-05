Bill Kaulitz bald Vater? Beste Freundin plant bereits Zeugung

Reykjavik (Island) - Wird Bill Kaulitz (35) bald Vater? Wenn es nach einer seiner besten Freundinnen geht, wäre dies gar nicht so unwahrscheinlich.

Bill Kaulitz (35) findet keine langfristige feste Beziehung. Zur Not würde er seine beste Freundin heiraten. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Im Moment hält sich der Musiker gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom (35) in Reykjavik in Island auf, teilten beide in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit.

Dabei diskutierten sie über die neuesten Erlebnisse ihres Star-Daseins.

Bill konfrontierte seinen Bruder direkt mit einer Tatsache, die er nur ganz schwer einordnen könne: "Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe gerade erfahren, dass eine Freundin ein Kind von mir möchte."



Ursprünglich sei dies immer nur ein Witz "im Suff" zwischen dem Sänger und der Freundin gewesen, stellte er klar. Doch in jedem Witz steckt bekanntlich ein Fünkchen Wahrheit.

"Wenn wir beide so lange Singles sind, vielleicht sollten wir dann heiraten und ein Baby haben", soll Bills gängiger Spruch bei den feuchtfröhlichen Partys lauten.

Hinter seinem Rücken habe die Freundin allerdings schon mit weiteren Personen gesprochen und diese um Rat gefragt, wann denn der richtige Zeitpunkt zum Kinderkriegen wäre.