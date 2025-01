Während L.A. in Flammen steht: Bill Kaulitz teilt heiße Po-Fotos aus Mexiko!

Bill Kaulitz lässt es sich während der Brände in seiner Wahlheimat L.A. in Mexiko gut gehen.

Von Helene Kleinstein

Mexiko - Während in Bill Kaulitz' (35) Wahlheimat Los Angeles viele Menschen um ihr Hab und Gut in den verheerenden Waldbränden trauern, rekelt sich der Sänger in sexy Posen unter der Sonne Mexikos.

