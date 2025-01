"Man ist machtlos": So erleben Bill und Tom Kaulitz die Feuer in Los Angeles!

Los Angeles (USA) - Noch immer wüten die Waldbrände in L.A. und lassen viele Tausende Menschen um ihre Existenz bangen. Auch Bill und Tom Kaulitz (beide 35) nehmen die Verluste in ihrer Wahlheimat heftig mit.

Bill (l.) und Tom Kaulitz (beide 35) mussten wie viele andere Anwohner ihre Häuser vorübergehend verlassen. © Henning Kaiser/dpa

In der neuesten Podcast-Episode von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichten die Zwillingsbrüder darüber, was sie während dieser Zeit erlebt haben.

"Die Stimmung ist natürlich unglaublich", erklärt Tom die Situation in der Stadt der Stars und Sternchen. Er kann seine Fans jedoch immerhin beruhigen: "Unsere Häuser stehen noch."

Auch die Nachbarschaft und ihre Community seien den Umständen entsprechend wohlauf.

Der 35-Jährige berichtet jedoch auch über Freunde und Bekannte, die in den Palisades-Feuern der Region alles verloren haben. "Man kann sich gar nicht ausmalen, was das für ein Gefühl sein muss", so der Tokio-Hotel-Gitarrist, der sich mittlerweile wieder mit Ehefrau Heidi Klum (51) nach der Evakuierung in sein Haus zurückbegeben hat.

Bruder Bill musste sein Zuhause ebenfalls verlassen. Sein Haus befindet sich nämlich immer wieder in der Red Zone, also der bedrohten Zone. Mit drei kleinen Taschen musste sich der Frontsänger von seiner Bleibe verabschieden. "Mein Kumpel meinte zu mir: 'Du musst raus, wir müssen jetzt aus deinem Haus raus'", erinnert sich Bill zurück.

In der dramatischen Situation schnappte sich der Sänger lediglich wichtige Dokumente, Ausweise und Festplatten. "Hab auch ein paar Diamanten eingesteckt", gibt er zu. Derzeit erholt sich Bill alleine in Mexiko von den Strapazen der Evakuierung und seiner Trennung von Model Marc Eggers (38).