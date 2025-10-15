Bill Kaulitz mit verheiratetem Mann erwischt: Jetzt stellt er eine Sache klar
Los Angeles - Bill Kaulitz (36) wurde bei der Hochzeit von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (38) mit einem verheirateten Mann erwischt. Ehekrach und Drama? Bill klärt es jetzt auf.
Nachrichten um Bills Hochzeitsflirt machten wie immer schnell die Runde. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erinnert sich der 36-Jährige, wie er an dem Abend einen Blick auf den Regisseur David Helmut (38) geworfen hatte.
"Das möchte ich jetzt einmal sagen", stellt der Sänger klar, "Ich hab angefangen zu flirten und später hab ich festgestellt, dass ich mit [Davids] Frau Lena am Tisch stand!"
Drama und Zoff? Nein, im Gegenteil! Schauspielerin Lena Meckel (32, "Traumschiff") sei "sehr entzückend, sehr sympathisch" gewesen, erklärt Bill.
"Sie hat gesagt 'Flirte ruhig mit [David], du kannst auch gern mit dem schlafen'!" packt der Tokio-Hotel-Frontmann aus. Auch habe die 32-Jährige vom "sehr schönen Schwanz" ihres Mannes geschwärmt.
Bill Kaulitz flirtet mit Regisseur David Helmut - und bekommt "Freifahrtschein" von dessen Frau Lena Meckel
Dieser Scherz nahm an dem Abend dann seinen Lauf, Bill begrüßte David Helmut durchweg als "der David mit dem schönen Schwanz".
David wusste nichts von der Unterhaltung zwischen Bill und Lena und war sichtlich überrascht, immerhin hatte er zuvor noch nie ein Wort mit Bill gewechselt.
"Siehst du mal, wie gut ich dich als deine Ehefrau präsentiere", scherzte Lena zuletzt.
Das Pärchen nimmt es mit Humor und Bill freut sich. "David Helmut, ich sag's nochmal: Freifahrtschrein, raus mit dem Lümmel!", verkündet der "Durch den Monsun"-Interpret.
Zwilling Tom Kaulitz (36) lenkt im Podcast dagegen: "Ich glaube nicht, dass sie das ernst gemeint hat", gibt er zu bedenken, "Fremdgehen ist fremdgehen."
"Also ich würde meiner Frau für niemanden einen Freifahrtschein geben", meint Tom.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz, Felix Hörhager/dpa