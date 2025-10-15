Bill Kaulitz mit verheiratetem Mann erwischt: Jetzt stellt er eine Sache klar

Los Angeles - Bill Kaulitz (36) wurde bei der Hochzeit von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (38) mit einem verheirateten Mann erwischt. Ehekrach und Drama? Bill klärt es jetzt auf.

Bill Kaulitz (36) packt über seinen Flirt mit einem verheirateten Mann aus. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Nachrichten um Bills Hochzeitsflirt machten wie immer schnell die Runde. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erinnert sich der 36-Jährige, wie er an dem Abend einen Blick auf den Regisseur David Helmut (38) geworfen hatte.

"Das möchte ich jetzt einmal sagen", stellt der Sänger klar, "Ich hab angefangen zu flirten und später hab ich festgestellt, dass ich mit [Davids] Frau Lena am Tisch stand!"

Drama und Zoff? Nein, im Gegenteil! Schauspielerin Lena Meckel (32, "Traumschiff") sei "sehr entzückend, sehr sympathisch" gewesen, erklärt Bill.

"Sie hat gesagt 'Flirte ruhig mit [David], du kannst auch gern mit dem schlafen'!" packt der Tokio-Hotel-Frontmann aus. Auch habe die 32-Jährige vom "sehr schönen Schwanz" ihres Mannes geschwärmt.