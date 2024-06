Bill Kaulitz schummelt bei Führerscheinprüfung!

Los Angeles (USA) - Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (34) lebt seit 2010 in den USA . Nun sollte endlich ein amerikanischer Führerschein her. Aber nicht, ohne sich vorher durch die Theorieprüfung zu mogeln!

"Online einen Test machen, einfach nur mit der Kamera an … Kann man natürlich ganz gut bescheißen", gibt Tokio Hotel-Gitarrist Tom offen zu. "Wir haben natürlich in der Klasse immer zusammengesessen und voneinander abgeschrieben. Wir hatten natürlich auch die gleichen Fehler."

Praktischerweise lässt sich die Theorieprüfung in Los Angeles ganz entspannt zu Hause am PC durchführen. Das kommt Bill gelegen. Er platziert seinen Zwillingsbruder Tom Kaulitz nämlich direkt daneben: Bereit, jederzeit mitgoogeln zu können!

Obwohl er schon länger als eine Dekade in Los Angeles wohnt, ist Bill Kaulitz bisher mit seinem deutschen Führerschein gefahren - den man allerdings eigentlich nach spätestens einem Jahr in den Staaten nicht mehr nutzen soll.

Einen deutschen Führerschein kann man eigentlich nur bis zu einem Jahr in den USA verwenden. (Symbolbild) © drkokos/123RF

Bill stimmt leicht nervös zu, dass er unter Gefahr der Strafverfolgung natürlich nur selbst die Testfragen beantworten wird. Er liest die Fragen mit und hofft, dass Tom ihm einige Zeichen geben wird - was beim ersten Anlauf nicht so gut funktioniert.



Mit sieben von sechs erlaubten Fehlern fällt der in Magdeburg aufgewachsene Sänger durch!

Überrascht ist er davon nicht - gelernt hatte er für die Prüfung keinesfalls. Ein Vorteil Nordamerikas: Man kann die Theorieprüfung direkt wiederholen!

Also machen die Twins das, was jeder in einer solch einer prekären Situation machen würde: Tom klebt den Boden ab, um zu sehen, wo er stehen darf, damit die Kamera ihn nicht sieht. So kann er am Handy suchen und gleichzeitig mit dem Finger auf die richtigen Antworten auf Bills Screen zeigen.



"Dann haben wir vielleicht hier und da ein- oder zweimal nachgeguckt", gibt Bill zu. Schummeln würde er das nicht nennen, das Googeln diene schließlich nur der Rückversicherung für ihre bereits existierenden Vermutungen!

Und das ist noch nicht das Ende der Geschichte!

Beim Behördengang nach der nun bestandenen Theorieprüfung fällt einem Angestellten auf, dass Bills Fahrzeugzulassung seit April 2023 abgelaufen ist. "Das heißt ich fahre super illegal mit meinem Auto rum, weil es überhaupt nicht zugelassen ist. Und meine Versicherungskarte ist auch abgelaufen", gesteht der Sänger.