Kaulitz & Kaulitz: Netflix zeigt erste Bilder aus der Serie mit Bill und Tom

Los Angeles - Im März kündigten Bill und Tom Kaulitz (beide 34) ihre neue Reality-Serie " Kaulitz & Kaulitz " für Netflix an. Jetzt gibt es erste Fotos vom Dreh.

Ab dem 25. Juni können Fans und Hobby-Voyeure nun auch optische Einblicke in das Jetset-Leben der Musiker bekommen.

In ihrem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " lassen die Twins ihre Hörer bereits akustisch an ihrem Leben teilhaben.

Kurzerhand vereinbarten beide einen Deal mit dem Streaming-Giganten und ließen sich in ihrem Alltag von Kameras begleiten.

Was die Kardashians können, das können die Kaulitz-Twins schon lange, haben sich die beiden Bandmitglieder von Tokio Hotel offenbar gedacht.

Beide sind ständig auf Achse und fliegen privat sowie beruflich regelmäßig um die Welt. © Netflix

Ein Leben inmitten und neben den Schönen und Reichen in Los Angeles - dieses Bild scheinen beide auch in ihrer Reality-Show zeigen zu wollen.

Dennoch bleiben sie ihrer gewohnt lustigen, albernen, tolpatschigen, spitzzüngigen und dekadenten Art treu. Zuschauer können dabei sicherlich den einen oder anderen Lacher nicht unterdrücken.

Ernstere Themen sollen jedoch ebenfalls nicht zu kurz kommen. Denn mit dem Erfolg und Ruhm gibt es auch Schattenseiten im Leben eines Promis.

Die ersten von Netflix veröffentlichten Fotos zeigen die wohl berühmtesten Zwillinge Deutschlands an beschaulichen Orten wie zum Beispiel am Grand Canyon und am Venice Beach.

Zudem werden beide bei Entrümpelungen eines Lagers begleitet, bei denen alte Relikte aus früheren Tagen ihrer damals noch jungen Band "Tokio Hotel" in ihre Hände fallen. Auch Flirtversuche und das polarisierende Liebesleben von Bill sollen in der Serie thematisiert werden.

Netflix hat insgesamt acht Folgen mit den Zwillingen geplant. Toms Ehefrau Heidi Klum (50) wird darin keine große Rolle spielen.