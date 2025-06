Bill Kaulitz verrät endlich den fiesen Grund hinter der Trennung von Marc Eggers

Los Angeles (Kalifornien) - Endlich ist die zweite Staffel der Netflix -Doku "Kaulitz & Kaulitz" rund um die berühmten Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 35) gestartet. So wird es schon in der ersten Folge emotional !

Alles in Kürze

Auch in der Beziehung mit Marc wurde Bill nämlich von dem Liebesfluch heimgesucht, den er bereits mit seinen vorherigen Partnern erleben musste – Untreue.

Mit dem Schmerz kommen bei dem 35-Jährigen auch die Zweifel daran, endlich das große Liebesglück zu finden. "Ich habe einfach Angst, dass ich mich jetzt schon wieder ewig nicht mehr verlieben werde", äußert er seine Bedenken. "Aber ich wünsche mir das so", schluchzt Bill.

In einem Gespräch mit Bruder Tom gibt er mit Tränen in den Augen zu, dass er noch immer unter dem Beziehungsende leidet. "Ich bin immer noch heartbroken", erklärt Bill sichtlich mitgenommen.

Bereits zu Beginn der ersten Episode spricht Sänger Bill Kaulitz erstmals offen über die schmerzhafte Trennung von Ex Marc Eggers (38).

Marc soll Herzluftballons von Bill an andere Frauen verschenkt haben, mit denen er eine Affäre hatte. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Ich habe alles beendet mit Marc, weil er mir das Gleiche angetan hat, was in meinen anderen Beziehungen schon war", so der Tokio-Hotel-Frontmann.

Bill soll von mehreren Frauen Nachrichten erhalten haben, in denen stand, dass Marc mit ihnen eine Affäre hatte.

Für den Liebe-liebenden Sänger ein harter Schlag ins Gesicht. "Für mich war der größte Schock, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie quasi mit Marc geschlafen haben und 'ne Affäre hatten oder auch 'ne Beziehung parallel zu mir", erinnert sich der 35-Jährige an den Moment zurück, der alles zwischen ihm und dem Model änderte.

Unter anderem soll eine Frau sogar Herzluftballons von Marc bekommen haben, welche er mal von Bill geschenkt bekommen hatte. "Ich habe einfach kein glückliches Händchen", scherzt er über die traurige Situation.

Zwillingsbruder Tom sah das Ende der Beziehung schon bevorstehen. Für ihn sei es schmerzhafter gewesen, in Bills "hoffnungsvolle Augen" zu sehen und zu wissen, dass die Liebe zu Marc nichts Langfristiges sein wird.