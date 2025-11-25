Großzügige Geste: Kaulitz-Zwillinge unterstützen Thomas Müller mit "hoffentlich viel Geld"

München/Hollywood - Spenden für Thomas Müller (36)? Der Profi-Fußballer leidet nicht unter Geldsorgen. Trotzdem wollen Bill und Tom Kaulitz (36) den ehemaligen FC-Bayern-Spieler finanziell unterstützen – bei seiner United-Charity-Aktion.

Bill und Tom Kaulitz (36) spenden zweimal Meet and Greets. © Peter Kneffel/dpa

Das erzählten die Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Müller, der gerade für die Vancouver Whitecaps in Kanada auf dem Platz steht, "versteigert im Rahmen der Nicolaidis YoungWings Weihnachtsauktion powered by 'Thomas Müller & friends' einmalige Weihnachtsgeschenke", teilte die Nicolaidis YoungWings Stiftung mit.

Bill und Tom haben für das Event "zweimal Meet and Greets für eine Stadt auf unserer Tour zur Verfügung gestellt".

Ab Herbst 2026 gehen Bill und Tom mit ihrer Band Tokio Hotel auf große Arena-Tour. Am 16. November spielen die vier Musiker auch in München.