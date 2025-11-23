Wegen Tom und Bill Kaulitz: Bundespolizei am Flughafen alarmiert
Los Angeles - Promi-Alarm am Flughafen - wortwörtlich! Wegen Tom und Bill Kaulitz (beide 36) musste zuletzt die Bundespolizei alarmiert werden. Die Twins haben eine klare Meinung zum Vorfall.
Direkt nach der Preisverleihung vom Bambi ging es für die Kaulitz-Twins zurück zum Flughafen. Doch das lief dieses Mal alles andere als glatt, erinnern sich die Brüder in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Ihr Handgepäck löste während der Sicherheitskontrolle plötzlich Alarm aus und die Angestellten vor Ort mussten ihre Taschen prüfen.
Zunächst nicht weiter auffällig - immerhin reisen Tom und Bill stets mit viel Technik. Dass dann aber auch noch die Bundespolizei gerufen wurde, damit haben die 36-Jährigen nicht gerechnet.
"Meiner Meinung nach ist das Scan-Ding kaputt. Dieses Ding ist ja offensichtlich quatschig", schimpft Tom in der aktuellen Podcast-Folge.
Tom und Bill Kaulitz fallen bei Sicherheitskontrolle auf: "Bisschen unseriös"
Glücklicherweise konnte der Vorfall dann anders gelöst werden.
"Dann kamen die Polizisten doch nicht, [...] schließlich haben sie das alles per Telefon gelöst, was ja auch ein bisschen unseriös ist", echauffiert sich auch Tokio-Hotel-Frontmann Bill.
Einerseits toll, dass das Problem dann doch schnell gelöst werden konnte. Doch Bill ärgerte sich trotzdem aus einem anderen Grund: Die Polizisten hätte er schon gerne kennengelernt.
"Da hätte ich mich ja gefreut, wenn die noch mal genauer gucken müssten, wo denn der Sprengstoff sein könnte", lacht der 36-Jährige sich schlapp.
In nächster Zeit geht es besonders für Bill wieder öfter aus seiner Wahlheimat Los Angeles nach Deutschland. Der Blondschopf hat derzeit zahlreiche Projekte anstehen, darunter seine Teilnahme am ARD-Experiment "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner".
Hoffentlich gibt es bei seinen kommenden Reisen nicht ständig Dauer-Alarm am Flughafen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa